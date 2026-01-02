Publicada em 02/01/2026 às 10h55
A articulação política entre o Legislativo municipal, a Assembleia Legislativa e o Governo de Rondônia resultou na liberação de recursos para a área educacional em Alto Alegre dos Parecis. A iniciativa envolveu o vereador Sidney Buguim, o deputado estadual Cirone Deiró e o governador Coronel Marcos Rocha, dentro de uma agenda voltada ao fortalecimento da infraestrutura pública nos municípios do interior.
A partir dessa mobilização institucional, foi assegurado o repasse de R$ 500 mil para investimentos na Escola Municipal Euzébio de Queiroz. O valor será aplicado em obras de reforma e melhoria da estrutura física da unidade de ensino, atendendo a uma demanda antiga da comunidade escolar local.
Com a confirmação dos recursos, chega ao fim o período de expectativa pela execução das intervenções na escola. A destinação da verba integra ações voltadas ao apoio à educação básica nos municípios rondonienses, por meio de parcerias entre representantes locais e o Executivo estadual.
A medida faz parte de iniciativas que buscam ampliar as condições de atendimento da rede municipal de ensino, com foco na melhoria das instalações escolares e no suporte às administrações municipais responsáveis pela gestão educacional.
