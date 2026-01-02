Ariquemes recebe 2026 com muita festa e alegria na Festa da Virada no Espaço Altenativo
Publicada em 02/01/2026 às 10h58
Ariquemes recebe 2026 com muita festa e alegria na Festa da Virada. Foi lindo! Nossa gratidão a cada família que esteve no Espaço Alternativo para a chegada do Ano Novo.

Passaram pelo palco:

Ari Santos e os Recampados

DJ Sérgio Xavier animando a galera

Gabriel Lener

Diego Cobra

Uma festa com muita música, alegria e energia boa!

Que 2026 venha carregado de esperança, fé, trabalho e muitas conquistas para cada família ariquemense. Seguimos firmes, com compromisso, dedicação e amor por nossa cidade, construindo todos os dias uma Ariquemes mais justa, humana e cheia de oportunidades.

Que seja um ano de novos sonhos, novos caminhos e muitas vitórias! Feliz Ano Novo, Ariquemes.

