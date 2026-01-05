Após polêmica com o filho, Andressa Urach lança novo projeto

Publicada em 05/01/2026 às 16h13
A modelo Andressa Urach, de 38 anos, anunciou nesta segunda-feira (5) que está desenvolvendo uma plataforma própria para a distribuição de conteúdo adulto. A revelação ocorreu poucos dias depois de a influenciadora divulgar, nas redes sociais, uma colaboração envolvendo o filho, Arthur Urach, de 20 anos, episódio que gerou forte repercussão online.
Por meio de stories no Instagram, Andressa informou que o projeto se chamará Andressa Urach Videos e tem previsão de lançamento em cerca de um mês. Segundo ela, a proposta é criar um espaço voltado a produtores que enfrentam restrições em plataformas já consolidadas do segmento adulto.
Atualmente, Andressa utiliza a plataforma Privacy para comercializar seus conteúdos. O valor da assinatura mensal é de R$ 200, com descontos progressivos para planos trimestrais e semestrais. De acordo com a influenciadora, o novo projeto busca oferecer maior autonomia aos criadores.
A polêmica teve início após Andressa anunciar publicamente uma colaboração com Arthur, informando que o material estaria disponível exclusivamente para assinantes. A divulgação provocou reações intensas nas redes sociais, com questionamentos, críticas e especulações sobre o conteúdo anunciado.
No X (antigo Twitter), parte dos usuários levantou a hipótese de que o episódio possa se tratar de uma estratégia de marketing para impulsionar vendas e engajamento. Outros internautas demonstraram ceticismo quanto ao teor do material, sugerindo que o anúncio teria sido exagerado para gerar repercussão.
Em 2024, Andressa Urach já havia se envolvido em controvérsia semelhante ao divulgar conteúdos adultos gravados com familiares, o que voltou a ser lembrado por usuários durante o debate recente. Até o momento, a influenciadora não comentou diretamente as suspeitas de ação promocional nem apresentou detalhes adicionais sobre o funcionamento da nova plataforma.
