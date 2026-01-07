Ano de 2026 começa com obra de revitalização do Parque Circuito em Porto Velho

Publicada em 07/01/2026 às 11h28
Símbolo de memória, lazer e pertencimento para a população de Porto Velho, o Parque Circuito é um dos espaços públicos mais tradicionais da capital. Localizado em área de reserva ambiental, o parque já sediou grandes eventos ao longo de sua história e segue sendo, até hoje, um importante local para a prática esportiva e a convivência social.
Dentro desse contexto, o Parque Circuito sempre figurou como prioridade da gestão municipal, que ao longo de 2025 trabalhou para viabilizar os recursos e projetos necessários para promover uma ampla reforma e revitalização em toda a sua área. O parque possui uma extensão total de mil hectares, o que reforça a importância e a complexidade da intervenção.
Após um trabalho integrado entre as secretarias, a Prefeitura de Porto Velho confirmou, na manhã desta terça-feira (6), o início das obras de revitalização do espaço. Criado em 1967, o parque passou a se chamar Parque Circuito Dr. José Adelino de Moura em 2019, em homenagem a um dos mais importantes pediatras que atuaram na capital rondoniense.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinicius Miguel, a obra atende a um antigo anseio da sociedade porto-velhense e se tornou possível graças à articulação da gestão municipal. “Hoje podemos dar essa boa notícia à população. A previsão é que as obras tenham início ainda neste mês de fevereiro. Todas as medidas necessárias serão adotadas para garantir a segurança dos usuários, sem a necessidade de fechamento do parque durante esse período”.
A revitalização será executada pela própria Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), o que, segundo a gestão, garantirá maior agilidade e eficiência na execução do projeto.
O presidente da Emdur, Bruno Holanda, destacou a importância da obra para a qualidade de vida da população. “Estamos muito motivados em executar um serviço dessa magnitude, que vai proporcionar um espaço mais harmonioso e melhorar a qualidade de vida da população. Preservar o Parque Circuito é valorizar a nossa história”.
Além do Parque Circuito, a Prefeitura de Porto Velho informou que ao longo de 2026 serão realizadas intervenções em outros espaços públicos, como o Skate Parque, o Parque Natural e o Parque da Cidade, ampliando a política de valorização dos espaços de lazer e convivência na capital.
