Alex Redano indica criação de postos do IML e contratação de médicos legistas no interior de Rondônia

Parlamentar apresentou indicação ao governo do estado (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, solicitando a criação de postos do Instituto Médico Legal e a contratação de médicos legistas para os municípios de São Miguel do Guaporé, Costa Marques, Alvorada do Oeste e para o Distrito de São Domingos.
Deputado reforça a urgência da medida e afirma que a descentralização dos serviços do IML (Foto: Maicon Lemes - Governo de RO)
De acordo com o parlamentar, a ausência de postos do Instituto Médico Legal (IML) e de profissionais legistas nessas localidades tem causado sérios transtornos à população. Atualmente, o atendimento pericial está concentrado apenas no município de Cacoal, o que obriga familiares, já fragilizados pela perda de entes queridos, a enfrentar longas esperas e deslocamentos por grandes distâncias para a realização de exames e a liberação de corpos.
Alex Redano destaca que essa realidade agrava o sofrimento das famílias, compromete a dignidade humana e sobrecarrega os serviços existentes. Além disso, provoca atrasos em procedimentos legais e administrativos essenciais, impactando diretamente o funcionamento do sistema de justiça e de segurança pública.
Na justificativa apresentada, o deputado reforça a urgência da medida e afirma que a descentralização dos serviços do Instituto Médico Legal é fundamental para garantir atendimento mais rápido, humanizado e eficiente à população do interior do estado.
A indicação segue agora para análise do Poder Executivo e da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, com a expectativa de que as providências necessárias sejam adotadas para atender a demanda e melhorar a estrutura pericial em Rondônia.
