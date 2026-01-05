AÇÕES 2025 - Primeiro ano de gestão registra avanços em diversas áreas em Porto Velho

Publicada em 05/01/2026 às 08h30
No primeiro ano de gestão, a Prefeitura de Porto Velho consolidou uma série de ações que refletem melhorias reais no dia a dia da cidade. As iniciativas abrangem desde serviços básicos até projetos inéditos, reforçando o cuidado com as pessoas e com os espaços públicos.
LIMPEZA URBANA E ZELADORIA
A Operação Cidade Limpa tornou-se uma das maiores ações de zeladoria já realizadas no município. Quase 100 mil toneladas de lixo e entulho foram retiradas das ruas, terrenos baldios e canais, contribuindo para uma cidade mais organizada e com menos riscos à saúde pública.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Porto Velho alcançou a marca de 100% da cidade iluminada. Foram realizados quase 15 mil atendimentos de manutenção e ampliação na iluminação pública, aumentando a segurança em todas as regiões da capital.
SAÚDE
A rede municipal recebeu investimentos estruturantes, com inauguração de novas unidades, fortalecimento do Corujão da Saúde e aquisição de sete novos aparelhos de raio-X para UPAs e unidades de pronto atendimento. Também foi realizada a compra do primeiro Hospital Municipal Universitário de Porto Velho, um marco para o sistema de saúde local.
INFRAESTRUTURA E COMBATE A ALAGAMENTOS
Foram executadas quase 5 mil operações de tapa-buracos e diversas ações preventivas para reduzir alagamentos, melhorando o escoamento da água e a mobilidade nos períodos de chuva.
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Teve início a Atividade Delegada, ampliando o apoio às forças de segurança e reforçando a presença policial em áreas estratégicas e horários de maior fluxo.
TRANSPORTE PÚBLICO
A tarifa do transporte coletivo foi reduzida de R$ 6 para R$ 3, medida que trouxe impacto direto para o orçamento de trabalhadores e estudantes que dependem diariamente do ônibus.
INCLUSÃO, PROTEÇÃO E CUIDADO
Porto Velho passou a contar com a primeira Clínica de Bem-Estar Animal de Rondônia. Foi implantado o primeiro ônibus multissensorial do estado, voltado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A Operação SOS Ribeirinhos e o projeto Lanche Extra reforçaram a assistência a famílias em situação de vulnerabilidade.
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Mais de 2 mil famílias receberam escrituras de seus imóveis, garantindo segurança jurídica e o direito à moradia regularizada.
EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE
A cidade ganhou a primeira creche noturna, ampliando o acesso à educação infantil. No meio ambiente, foi criada a Brigada Municipal de Combate às Queimadas, fortalecendo ações preventivas e de resposta a incêndios urbanos e rurais.
CULTURA E ESPAÇOS PÚBLICOS
A Prefeitura avançou na revitalização de praças e na valorização da cultura local, apoiando eventos, artistas e manifestações que fortalecem a identidade de Porto Velho.
