Acidente entre trens de alta velocidade deixa 39 mortos na Espanha

Publicada em 20/01/2026 às 15h26
Pelo menos 39 pessoas morreram e outras 75 ficaram feridas, 15 em estado grave, após um grave acidente ferroviário ocorrido neste domingo na região de Córdoba, no sul da Espanha. A colisão envolveu dois trens de alta velocidade e mobilizou equipes de resgate durante toda a noite.
O presidente do governo regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, informou que a maioria dos feridos foi encaminhada ao Hospital Rainha Sofia, em Córdoba. Segundo ele, os números ainda podem sofrer alterações. “Amanhã teremos dados mais confiáveis, tanto sobre o total de vítimas quanto sobre os feridos”, afirmou.
As operações de emergência seguem concentradas na retirada dos corpos das composições, um trabalho considerado complexo devido às condições de algumas carruagens. Inicialmente, o governo espanhol havia confirmado 21 mortes, mas já admitia a possibilidade de aumento no número de vítimas.
Em Madri, o ministro dos Transportes, Óscar Puente, disse que todos os feridos já receberam atendimento médico e que, neste momento, as equipes atuam exclusivamente no resgate dos corpos. Ele destacou que ainda não há explicação para o acidente e que as causas serão apuradas por uma comissão técnica especializada.
Puente classificou o episódio como “tremendamente estranho”, ressaltando que o trecho onde ocorreu a colisão é uma reta e que a via havia passado por uma renovação completa, concluída em maio. O trem que descarrilou inicialmente, segundo o ministro, era praticamente novo, com cerca de quatro anos de uso.
O acidente aconteceu por volta das 19h45, no município de Adamuz, quando vagões de um trem da empresa privada Iryo, que fazia o trajeto Málaga–Madri, descarrilaram e invadiram a via contrária no momento em que passava um trem da estatal Renfe, que seguia de Madri para Huelva. O impacto fez com que as duas primeiras carruagens do trem Alvia, da Renfe, saíssem violentamente dos trilhos, concentrando a maioria das mortes.
No trem da Iryo viajavam 317 pessoas, segundo a empresa. Já a composição da Renfe transportava cerca de 200 passageiros. As duas carruagens que descarrilaram levavam 37 pessoas.
O governo regional ativou o plano autonômico de emergências de proteção civil, e o governo central enviou 37 militares da Unidade Militar de Emergências para atuar no local.
A administradora de infraestruturas ferroviárias Adif anunciou a suspensão de todos os trens de alta velocidade entre Madri e cidades da Andaluzia, como Córdoba, Sevilha, Málaga, Granada e Huelva, ao menos durante toda a segunda-feira. As estações dessas cidades permanecerão abertas para acolher familiares das vítimas que precisem de apoio.
