Abertas as inscrições para os Centros Municipais de Arte e Cultura 2026

Publicada em 05/01/2026 às 16h15
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou o Edital nº 03/2025/SEMED-DIACE, que estabelece a Chamada Escolar para o primeiro semestre de 2026 dos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar (CMACEs). O objetivo é preencher vagas em cursos livres de Música, Dança, Artes Visuais e Teatro, ampliando o acesso da população à formação artística.
A chamada contempla os três Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar da capital: CMACE Jorge Andrade, CMACE Som na Leste e CMACE Francisco Lázaro dos Santos – Laio.
Segundo o secretário da Semed, Leonardo Leocádio, a oferta dos cursos reforça o compromisso do município com a educação integral. “Por meio dos CMACEs, contribuímos para o desenvolvimento humano, social e cultural da comunidade”, afirmou.
Quem pode participar
As vagas atendem diferentes públicos conforme o turno:
Manhã e tarde:
– Estudantes da Rede Pública Municipal
– Estudantes das redes Estadual e Privada
Noite:
– Jovens a partir de 17 anos e adultos da comunidade
Do total de vagas nos turnos matutino e vespertino, 50% são destinadas prioritariamente a alunos da Rede Pública Municipal. As demais serão preenchidas pelos outros públicos, conforme faixa etária. À noite, as vagas são 100% destinadas à comunidade.
Inscrições on-line
As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, de 12 a 15 de janeiro de 2026, a partir das 8h. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso e em um único CMACE. Inscrições duplicadas serão automaticamente canceladas.
– CMACE Jorge Andrade: https://sites.google.com/view/cmacejorgeandrade/início
– CMACE Francisco Lázaro dos Santos – Laio: https://forms.gle/7M175pxQAg28Zd7H9
– CMACE Som na Leste: https://forms.gle/ApyxxeKytJe3CjQb6
A inscrição garante apenas a reserva da vaga. A matrícula presencial é obrigatória para confirmação.
Resultado e seleção
O resultado será divulgado em 16 de janeiro de 2026 nos murais e redes sociais de cada unidade. A seleção seguirá a ordem cronológica de inscrição. Os excedentes formarão cadastro reserva.
Matrícula presencial
A matrícula deverá ser realizada de 19 a 23 de janeiro de 2026, diretamente no CMACE escolhido. O não comparecimento implicará perda da vaga.
Documentos exigidos:
– Certidão de nascimento ou RG
– CPF
– Cartão do SUS
– Duas fotos 3x4
– Comprovante de residência
– Declaração escolar (manhã e tarde)
– RG e CPF do responsável legal (para menores de 18 anos)
– E-mail do responsável
Candidatos do turno noturno não precisam comprovar vínculo escolar.
Início das aulas
As aulas começam em 9 de fevereiro de 2026.
Outras informações podem ser obtidas diretamente nas unidades ou pelos canais oficiais da Prefeitura e da Semed.
