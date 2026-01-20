CURSOS DE MEDICINA

“A população não merece médico mal formado”, diz presidente do CFM; 4 cursos de Rondônia são reprovados no Enamed

José Hiran Gallo afirmou que o país não pode aceitar médicos mal formados e defendeu exame de proficiência; no estado, FIMCA, Afya, Metropolitana e UNINASSAU Vilhena ficaram com conceitos 1 e 2.