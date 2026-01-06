21 dos 24 deputados concorrem à reeleição, parceria Redano/Rezende repercute, meta de ex-prefeito de Ji-Paraná é a Câmara Federal

Publicada em 06/01/2026 às 14h00
Redano/Rezende – Impressionante a repercussão das notas da coluna de segunda-feira (5) sobre a possibilidade da formatação da parceria entre o deputado Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), presidente da Assembleia Legislativa (Ale), e o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, pessoa de extrema confiança do governador Marcos Rocha (UB), que deverá concluir o mandato até o final do ano e abrir mão de uma candidatura ao Senado em outubro próximo. Redano disputaria a sucessão estadual tendo como vice Rezende, pessoa de extrema confiança de Rocha. O presidente da Ale-RO tem uma carreira política vencedora, desde a passagem como vereador e presidente da câmara em Ariquemes, até a eleição a deputado, onde pela segunda vez ocupa a presidência da Casa de Leis.
Redano-Rezende II – O possível parceiro de Redano, hoje chefe da Casa Civil também é um articulador político em potencial. Rezende foi fundamental na eleição de Rocha a governador nas eleições de 2018, e nas de 2022, quando o senador Marcos Rogério, do PL, chegou ao segundo turno na condição de franco favorito, Rocha se reelegeu. Como são dois exímios articuladores políticos, caso realmente a dobradinha seja confirmada, será uma dupla difícil de ser batida e considerada como favorita. Além da experiência político-eleitoral de ambos, terão apoio da “máquina” governamental com Rocha no Poder Executivo e, na área legislativa, a estrutura política da Assembleia Legislativa. Certamente será a dupla a ser batida em outubro. Quem viver verá...
Articulações – O ano está apenas iniciando, mas já é possível notar mobilização significativa nos bastidores da política. Em nível de País as eleições a presidência da República predominam nos bastidores, mas quando o tema é regional as discussões aumentam. E não poderia ser diferente, pois em nível regional termos eleições a governador e vice, duas das três vagas ao Senado, Câmara Federal, oito cadeiras em Rondônia, e Assembleia Legislativa, 24 deputados. Até recentemente somente dois deputados não disputariam a reeleição, porque concorrerão a outros cargos, como são os casos de Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras). Camargo pretende concorrer ao Senado e Neiva a federal,
Articulações II – A princípio 22 dos 24 deputados estaduais estariam disputando a reeleição, mas as informações mais recentes, são que o presidente da Ale-RO, Alex Redano estaria formatando uma candidatura a governador. O quadro deverá apresentar cenário bem diferente do atual, até as convenções partidárias (20 de julho a 30 de agosto) para escolha dos candidatos, mas sobre a reeleição dos deputados na busca de mais um mandato não deverá ocorrer mudanças significativas. A expectativa é de renovação entre 60% a 70%, dos parlamentares, portando, quem pretende se reeleger deve se organizar em parcerias com lideranças regionais, pois teremos muitos vereadores da capital e do interior que concorrerão ao Parlamento Estadual, vários com chances reais de sucesso. Fechar acordos, alianças, com lideranças regionais é fundamental e, quanto antes, melhor.
Federal – Uma das lideranças do interior procurada com regularidade pelos dirigentes partidários e lideranças regionais é o ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires, por enquanto, sem partido. Jesualdo, que também foi deputado estadual e ocupou a 1ª secretaria da Casa de Leis vem trabalhando há tempos uma pré-candidatura a deputado federal, mas tem recebido convites para concorrer a outros cargos. Apesar de ter perfil político para concorrer à sucessão estadual, a governador ou a vice (em 2018, somou mais de 195,6 mil votos na disputa de uma das vagas ao Senado), está empenhado em concorrer à Câmara Federal. Como está sem partido político, Jesualdo vem sendo convidado por vários dirigentes partidários para assinar ficha de filiação, mas não definiu sua futura sigla partidária.
Respigo
Dos atuais prefeitos, dois que conseguiram se reeleger em 2024 deverão enfrentar, novamente, às urnas este ano. O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), e de Rolim de Moura, Aldo Júlio (UB) conseguiram um segundo mandato consecutivo e estarão enfrentando as urnas em outubro próximo +++ Ambos estariam dispostos a concorrerem à Câmara Federal, onde Rondônia tem oito deputados e cinco deles querem um novo mandato: coronel Chrisóstomo Moura (UB), Lúcio Mosquini (MDB), Rafael o Fera (Podemos), Thiago Flores (Republicanos) e Cristiane Lopes (UB). A missão de Aldo e Flori não será das mais fáceis, caso realmente optem pela Câmara Federal, mas ambos têm chances reais de sucesso, pois as duas regiões não têm representação política federal +++ O deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta
Bueno) aplicou em emendas parlamentares mais de R$ 13 milhões na aquisição de ambulâncias, infraestrutura de hospitais, postos de saúde e serviços essenciais em vários municípios. O deputado é Corregedor Parlamentar da Ale-RO +++ A partir de segunda-feira (12) terá início a cobrança de pedágio no trecho da BR 364 entre Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700km. Manifestações diversas sobre a situação, inclusive com ações judiciais contestando os valores considerados fora da realidade econômica regional.
