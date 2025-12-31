Zelensky diz que Trump ofereceu segurança por 15 anos à Ucrânia, mas afirma querer prazo maior

Publicada em 31/12/2025 às 10h04
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu garantias de segurança à Ucrânia por um período de 15 anos, segundo afirmou nesta segunda-feira (29) o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Zelensky disse, no entanto, que pediu um prazo mais longo, de até 50 anos, ao presidente norte-americano.
A garantia de segurança significa, na prática, que a Ucrânia ficaria protegida de novos ataques nos mesmos moldes dos integrantes da Otan — ou seja, no caso de uma nova invasão, EUA e Europa enviariam tropas para defender o território ucraniano.
A proposta de garantir a segurança da Ucrânia por 15 anos foi feita durante a reunião que Trump e Zelensky fizeram no domingo (28) na Flórida, nos EUA (veja no vídeo acima), ainda de acordo com o presidente ucraniano.
Na ocasião, os dois líderes disseram estar perto de um acordo de paz para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas não informaram pontos debatidos no encontro e admitiram entraves ainda não resolvidos (leia mais abaixo).
Nesta segunda, Zelensky deu detalhes do que os EUA ofereceram a seu governo — a gestão de Donald Trump vem intermediando uma tentativa de acordo para o fim da guerra e elaborou uma proposta de acordo, ainda não aceita por ambas as partes.
Também segundo o presidente ucraniano, Trump disse que o prazo oferecido para a garantia de segurança à Ucrânia é prorrogável. Ainda assim, ele disse ter pedido um período maior. Washington não se posicionou sobre o pedido.
"Eu realmente queria que as garantias fossem mais longas. Eu disse a ele que realmente queremos considerar a possibilidade de 30, 40, 50 anos", afirmou Zelensky em uma entrevista coletiva virtual. Trump respondeu que pensaria na possibilidade, acrescentou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!