Viradão do Béra terá transmissão ao vivo; programação começa às 19h30 e poderá ser acompanhada pelo YouTube

A população que não puder participar presencialmente do Viradão do Béra, nesta quarta-feira (31), poderá acompanhar ao vivo a queima de fogos e o show do cantor Tierry, por meio da transmissão oficial da Prefeitura de Porto Velho. A cobertura terá início a partir das 19h30 e contará com acesso liberado para emissoras, sites e demais veículos de comunicação.
A transmissão terá cerca de duas horas de duração e contará com entrevistas, entradas ao vivo e registros dos principais momentos do evento, que marca a chegada de 2026 em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
O conteúdo será exibido simultaneamente no YouTube, Facebook, Instagram e também no site oficial da Prefeitura, ampliando o alcance do Viradão do Béra para quem estará em casa ou em outros pontos da cidade.
Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa garante inclusão e participação de mais famílias. “A transmissão é importante porque permite que todos acompanhem a chegada do ano novo, mesmo quem não puder ir até a área do evento.”
Acompanhe pelos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho:
YouTube: youtube.com/@prefeitura_pvh
Instagram e Facebook: @prefeitura.pvh
