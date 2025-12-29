Viradão do Bera terá atração nacional e transmissão ao vivo; programação extensa e atrações para diferentes gostos

Publicada em 29/12/2025 às 11h00
A chegada de 2026 em Porto Velho promete ser celebrada em grande estilo. O Viradão do Bera, uma das maiores festas de réveillon da cidade, contará com mais de 10 horas de programação musical, reunindo artistas regionais e nacionais em uma celebração repleta de música e cultura popular.
O evento começa ainda na noite de Réveillon e segue madrugada, com apresentações de DJs, grupos locais consagrados e ritmos variados como samba, forró e música popular. Um dos momentos mais esperados é a queima de fogos, que marca oficialmente a virada do ano, onde serão utilizados 2 mil kg de fogos, com duração aproximada de oito minutos.
A atração nacional do Viradão do Béra, o cantor Tierry, é um dos nomes mais sólidos da música brasileira atual, conhecido por hits que conquistaram grande repercussão nas plataformas e nas rádios. Entre as canções que marcaram sua carreira estão “Rita”, que viralizou em todo o país, e sucessos como “Hackearam-me” e “Cabeça Branca”.
Tierry será a atração nacional consolidando o evento como um dos maiores já realizados na capital
Para quem não puder comparecer presencialmente ao Viradão do Bera, a Prefeitura de Porto Velho garantirá que ninguém perca nenhum momento da festa. O show do cantor Tierry, a queima de fogos, será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Prefeitura no YouTube, Instagram, Facebook e no site institucional. O conteúdo poderá ser acompanhado por smartphones, tablets e computadores com internet.
Para o prefeito Léo Moraes, a festa será uma oportunidade de valorização dos artistas regionais e o fortalecimento da economia. “Estamos preparando um Viradão do Béra grandioso, pensado para toda a população de Porto Velho.”
PROGRAMAÇÃO:
19h30 – 20h12 | Abertura – DJ Mário
20h13 – 20h55 | Abertura – DJ Lacaia
21h00 – 22h30 | Elly Lima
22h30 – 22h40 | Troca de Banda – DJ Lacaia (10 min)
22h40 – 23h55 | Samba +
23h55 – 00h20 | Solenidade Oficial / Queima de Fogos
00h25 – 00h35 | DJ Leylson (10 min)
00h40 – 02h00 | Atração Nacional – Tierry
02h05 – 02h45 | Grêmio Recreativo Escola de Samba São João Batista
02h50 – 03h50 | Banda da Banda do Vai Quem Quer
03h55 | Troca de Banda – DJ Leylson (5 min)
04h00 – 05h00 | Estação do Forró
05h10 | Troca de Banda – DJ Leylson (10 min)
05h15 – 06h00 | Juninho Ale
Texto: André Oliveira
Comentários
Seja o primeiro a comentar!