UNIR abre inscrições para Mestrado em Conservação e Uso de Recursos Naturais para 2026

Publicada em 29/12/2025 às 10h31
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) publicou o edital (Acesse aqui) do Programa de Pós-Graduação em Conservação e Uso de Recursos Naturais (PPGReN), que regulamenta o processo seletivo para ingresso no curso de mestrado acadêmico no primeiro semestre de 2026. As inscrições estarão abertas de 1º a 31 de janeiro de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).
Ao todo, estão sendo ofertadas 24 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e política de ações afirmativas. Do total de vagas ofertadas, 20% são reservadas para ações afirmativas, destinadas a pessoas com deficiência, candidatos pretos, pardos e indígenas. Caso não haja candidatos aprovados em número suficiente nessas categorias, as vagas remanescentes serão destinadas à ampla concorrência, respeitada a ordem de classificação.
O PPGReN integra a área de avaliação Biodiversidade e conta com duas áreas de concentração: Ecologia e Conservação de Recursos Naturais e Bioprospecção e Uso de Recursos Naturais, abrangendo diversas linhas de pesquisa desenvolvidas por docentes da UNIR e instituições parceiras. O edital orienta que os candidatos consultem previamente o currículo Lattes e entrem em contato com o possível orientador para definição do tema do pré-projeto.
O processo seletivo será composto por três etapas: avaliação documental; análise e defesa do projeto de pesquisa; e análise do currículo Lattes. A defesa do projeto ocorrerá de forma presencial, sendo admitida a modalidade por videoconferência para candidatos residentes fora do município de Porto Velho, mediante solicitação formal.
O programa é público, gratuito, recomendado pela CAPES e possui duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses, com atividades presenciais no campus UNIR de Porto Velho.
O edital completo, seus anexos e demais informações estão disponíveis no site oficial do programa, neste link, e no perfil do Instagram @ppgren.unir. Dúvidas adicionais podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected].
Mestrado em Conservação e Uso de Recursos Naturais (PPGReN) 2026
Edital: Acesse aqui
Data de inscrições: de 1º a 31 de Janeiro de 2026
Mais informações: neste link ou via e-mail [email protected]
Instagram: @ppgren.unir
Fonte: PPGReN/UNIR
