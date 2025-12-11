Unidade de Saúde Carlos Chagas funcionará até 21h nesta quinta (11) e sexta (12) para emissão do Certificado de Vacinação do Estudante

Por Assessoria
Publicada em 11/12/2025 às 16h48
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, informa que, nesta quinta (11) e sexta-feira (12) a Unidade de Saúde Carlos Chagas, no setor 05, terá atendimento até as 21h nas salas de vacinação.
A medida tem como objetivo facilitar a atualização da caderneta vacinal e também a emissão do Certificado de Vacinação do Estudante, documento obrigatório para a realização da matrícula na rede municipal de ensino.
