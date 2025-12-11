Sebrae celebra soluções tecnológicas em Prêmio Sebrae-FIERO de Inovação Industrial

Publicada em 11/12/2025 às 16h20
O Sebrae em Rondônia, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO), realizou nesta terça-feira (9) de dezembro, a cerimônia de premiação do Prêmio Sebrae-FIERO de Inovação Industrial. O evento, sediado na Casa da Indústria, marcou o reconhecimento de iniciativas tecnológicas desenvolvidas para atender às demandas e desafios do setor produtivo rondoniense.
A solenidade reuniu lideranças do ecossistema de inovação, entre elas o superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, o diretor regional do Senai, Alex Santiago, e o gerente de Soluções em Tecnologia e Inovação do STI SENAI-RO, José Rafael Lopes. A presença das instituições parceiras reforçou a importância da inovação como impulsionadora de competitividade, sustentabilidade e crescimento para as indústrias locais.
A primeira edição do prêmio contemplou três iniciativas que se destacaram pela aplicabilidade e impacto tecnológico. A startup Meu Pé de Árvore conquistou o primeiro lugar, recebendo R$ 15 mil para investir na ampliação de sua solução. O segundo lugar ficou com a PhasorScan, projeto vinculado ao ambiente de pesquisa da Universidade Federal de Rondônia, premiado com R$ 10 mil. A terceira posição foi ocupada pela Verde Saber, representada por Aniel Eggers, que recebeu R$ 5 mil.
As soluções apresentadas abrangem áreas como monitoramento ambiental, análise de dados elétricos, manutenção industrial e tecnologias voltadas à modernização de processos produtivos. Para o Sebrae, os resultados refletem a crescente maturidade do ecossistema de inovação de Rondônia, que demonstra capacidade de gerar ideias tecnológicas viáveis e conectadas às necessidades reais do setor industrial.
O diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, destacou “É uma satisfação participar de uma premiação que impulsiona startups e projeta a inovação rondoniense além das fronteiras do estado. Agradeço ao Rangel, nosso mestre da inovação dentro do Sebrae. Parabenizo a FIERO e a Jirau por trazerem soluções para desafios reais da indústria. Essa parceria é essencial, e seguimos comprometidos em fortalecer o setor produtivo. Juntos, podemos ir ainda mais longe”.
Durante a cerimônia, as instituições participantes reforçaram o potencial transformador da iniciativa. O superintendente da FIERO, Gilberto Baptista, reforça a importância da iniciativa e lembra que o trabalho é contínuo. “O prêmio consolida uma agenda iniciada na Rondônia Rural Show e cria condições para que projetos inovadores continuem sendo acompanhados, aperfeiçoados e implementados pelas indústrias”.
O gerente de Soluções em Tecnologia e Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Rondônia (STI SENAI-RO), José Rafael Lopes ressaltou “Os desafios que apresentamos abriram para os participantes uma janela muito real do que é o dia a dia industrial. Trabalharam com previsão de falhas, leitura ambiental, modelagem hidrológica…tudo aquilo que exige atenção fina e olhar técnico. O resultado aparece nas soluções que eles entregaram: ferramentas precisas, eficientes e totalmente conectadas ao nível de responsabilidade que o setor pede”.
O diretor regional do Senai, Alex Santiago, destacou que a iniciativa aproxima talentos e soluções tecnológicas das necessidades imediatas do setor produtivo, fortalecendo a relação entre quem cria tecnologia e quem aplica.
Para o diretor Administrativo e de Relações Institucionais da Jirau Energia, Rodolfo Torres, os desafios representaram situações reais da operação da usina e ampliaram a compreensão sobre como a inovação pode transformar o setor energético.
O Sebrae avalia que o prêmio consolida uma etapa essencial no avanço da inovação aberta em Rondônia. A instituição reforça que fomentar ambientes colaborativos, estimular startups, conectar universidades, indústria e empreendedores e promover soluções tecnológicas aplicáveis são pilares estratégicos para o desenvolvimento do estado. A iniciativa também contribui para a construção de uma cultura voltada à pesquisa, à tecnologia e à modernização dos processos produtivos.
Com os resultados positivos da primeira edição, o Sebrae e os parceiros já estudam transformar o Prêmio FIERO Sebrae de Inovação Industrial em ação permanente do calendário do Ecossistema de Inovação de Rondônia, fortalecendo de forma contínua a integração entre instituições, talentos e empresas comprometidas com inovação.
