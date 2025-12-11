Porto Velho: Intervenção no Cidade do Lobo melhora escoamento e reduz pontos de alagamento

Publicada em 11/12/2025 às 16h42
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está realizando uma intervenção na rua Percy Holder, no bairro Cidade do Lobo. A região, afetada durante o período de chuvas, vinha registrando alagamentos que impediam o tráfego de veículos e causavam transtornos aos moradores.
Nove novas manilhas estão sendo instaladas para substituir a estrutura antiga, que já não atendia ao volume de água que passa pelo local. As equipes da Seinfra realizaram a abertura da área onde estavam as manilhas comprometidas e iniciaram a remoção do material deteriorado. As manilhas antigas estavam danificadas e entupidas por barro, bloqueando a passagem da água e contribuindo para os alagamentos.
A ação tem como objetivo restabelecer o escoamento adequado, garantindo mobilidade e segurança para os moradores durante o período chuvoso. Com a instalação das novas manilhas, o sistema de drenagem será ampliado e preparado para suportar maior fluxo de água, reduzindo o risco de novos transtornos.
O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou a relevância da obra e o compromisso da gestão com o bairro. “Nossa equipe está trabalhando para resolver um problema antigo da região. Sabemos o impacto desses alagamentos na vida das famílias e estamos atuando para garantir um sistema de drenagem eficiente”.
A intervenção segue em execução e deve melhorar a trafegabilidade e a drenagem da área para quem vive e circula pelo local.
