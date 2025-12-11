Prefeito Léo Moraes vai à ANTT e cobrar agilidade nas tratativas para liberar o Anel Viário de Porto Velho

Publicada em 11/12/2025 às 16h42
Léo Moraes, voltou à Brasília nesta semana para uma agenda direta na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O objetivo foi obter a autorização que permite o avanço do Anel Viário, conhecido como Expresso Porto, projetado para retirar o tráfego de caminhões da área urbana.
A reunião ocorreu na sede da ANTT, onde o prefeito apresentou o impacto do projeto para a circulação da cidade e para o setor produtivo. Antes de detalhar o andamento do projeto, Léo Moraes resumiu a necessidade da intervenção: “O Anel Viário precisa avançar. É uma questão de mobilidade, de planejamento e de respeito à população”, afirmou Léo Moraes, prefeito de Porto Velho.
O encontro teve participação do diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio; do senador Marcos Rogério; do vereador Gilber; e do próprio prefeito, que abriu a reunião com o pedido formal de liberação da obra. A Prefeitura busca a autorização federal para seguir com as etapas previstas no traçado de aproximadamente 34 quilômetros do Expresso Porto.
Ao apresentar os motivos do pedido, o prefeito explicou aos representantes da agência que a retirada do fluxo pesado da Avenida Jorge Teixeira reduz riscos para moradores, organiza o trânsito e melhora a operação logística que liga Porto Velho ao interior do Estado e a outros corredores de carga. O município argumenta que o tráfego diário de carretas compromete a segurança e limita a capacidade da cidade de ampliar seus serviços urbanos.
Mesmo sem ser responsável direto pela execução da obra, a Prefeitura tem atuado para destravar o processo. “Estamos fazendo tudo o que cabe ao município para garantir que essa etapa seja liberada. A cidade precisa desse anel para funcionar melhor. Seguimos cobrando, articulando e caminhando com cada fase do projeto”, declarou Léo Moraes, prefeito de Porto Velho.
A gestão municipal já havia tratado do tema com a concessionária Nova 364, que administra a BR-364. Na ocasião, a empresa assumiu o compromisso de antecipar etapas da obra, o que facilita o andamento do Expresso Porto assim que houver liberação da ANTT.
A Prefeitura acompanha cada movimento técnico e institucional necessário para que o Anel Viário tenha continuidade. O município entende que a nova rota para o tráfego pesado reorganiza o uso das vias principais, reduz conflitos no trânsito e melhora a infraestrutura para quem utiliza Porto Velho como corredor logístico.
