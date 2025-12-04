4ª Edição chega à Vila Olímpica Chiquilito Erse neste sábado (13)

Publicada em 11/12/2025 às 16h32
A Prefeitura de Porto Velho anuncia a quarta edição do “PVH em Ação” para este sábado (13), das 9h às 14h, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na avenida Amazonas, 6435, bairro Cuniã. O evento traz ao público a oportunidade de acessar serviços de cidadania, saúde, assistência social, jurídicos, educacionais e muitos outros.
Realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com diversas secretarias e instituições públicas e privadas, o PVH em Ação foi um sucesso nas edições anteriores, realizadas na Praça CEU (zona leste), no Campo do Abobrão (zona sul) e no Distrito de Extrema.
Para o titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior, o evento é um facilitador na vida de muitas pessoas: “Pensamos em todos que trabalham, estudam em horário comercial e não têm tempo para ir a um órgão público. O PVH em Ação acontece sempre aos sábados para que todos possam se programar e ir em busca dos serviços, seja de emissão do COM Card, Cadastro Único, carteiras, documentos em geral, seja na saúde, jurídico, entre tantos outros.” destacou o secretário.
Confira alguns serviços da 4ª edição do PVH em Ação:
Secretaria Municipal de Saúde (Semusa):
Testes rápidos Aferição de pressão arterial e glicemia; Distribuição de kits odontológicos;
Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias):
Emissão e atualização do Cadastro Único; Emissão da Carteira da Pessoa Idosa Federal; Emissão da Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA); Emissão do ID Jovem;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec) e Sine Municipal:
Orientações à Carteira de Trabalho Digital Encaminhamento para vagas de emprego e orientação profissional Elaboração de Currículo Atendimento para o cadastro no sistema de intermediação de mão de obra (IMO);
Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa):
Distribuição de preservativos, lubrificantes e cloro.
Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos (Sugesp):
Emissão 2° Via Título de Eleitor, CPF, certidão de Casamento e Nascimento;
COMCARD: Emissão e 2° Via: Cartão Estudantil Cidadão Acessibilidade Melhor idade;
SENAI: Apresentação de Cursos;
SESC: Recreação Atividades Lúdicas;
Defensoria Pública: Orientações Jurídicas
