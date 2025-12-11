Atenção, pais: transfira seu filho para uma escola perto de casa

Publicada em 11/12/2025 às 16h25
Atenção, papais e mamães que se mudaram de bairro e precisam matricular seus filhos em uma escola da rede municipal próxima de sua residência: a Prefeitura de Porto Velho abre o período para a troca de unidade escolar nos próximos dias 22 e 23 de dezembro.
De acordo com a diretora de Políticas Institucionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Roseli Vieira, basta o responsável pela criança se dirigir até a escola mais próxima de sua casa e solicitar a migração da matrícula do estudante.
“Nesses dois dias, os pais devem procurar a escola que fica perto de onde eles estão morando. No local, a equipe da Semed já pode verificar se há vaga disponível, e basta apenas eles solicitarem a transferência”, explicou Roseli Vieira.
Durante todo o mês de dezembro, a Prefeitura de Porto Velho está focada no remanejamento dos alunos que já estão matriculados na rede municipal, sendo que o chamamento para novas matrículas acontece em janeiro.
Texto: João Paulo Prudêncio
Comentários
Seja o primeiro a comentar!