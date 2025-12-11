Campus Porto Velho Zona Norte abre vagas para cursos técnicos e superiores; inscrições do PSU seguem até 14 de dezembro

Publicada em 11/12/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Unificado (PSU 2026/1). No total, a instituição oferece 3.704 vagas em cursos técnicos integrados, técnicos subsequentes e graduações, distribuídas entre os campi do IFRO. As inscrições seguem até 14 de dezembro, pelo endereço selecao.ifro.edu.br/unificado.
No Campus Porto Velho Zona Norte, estão disponíveis 160 vagas para Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio (Informática e Administração), 50 vagas para o Curso Técnico Subsequente em Administração, modalidade EAD, e para cursos de graduação são 160 vagas para Tecnólogo (Gestão Pública, Gestão Comercial, Sistemas para Internet e Redes de Computadores) e 40 vagas para Licenciatura em Pedagogia.
As formações atendem candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que irão cursá-lo, dependendo da modalidade escolhida. “Esta é uma oportunidade para que novos estudantes ingressem em cursos públicos e de qualidade. A instituição mantém compromisso com uma formação cidadã, inclusiva e conectada às necessidades da região”, ressalta o Diretor-Geral do campus, Jeferson Cardoso.
As oportunidades abrangem diferentes áreas do conhecimento e preparam os estudantes para atuar no setor produtivo, na pesquisa e na continuidade dos estudos. Os cursos técnicos integrados permitem ao aluno cursar o Ensino Médio junto à formação técnica; já os subsequentes são destinados a quem já finalizou o Ensino Médio e busca qualificação profissional. As graduações do IFRO oferecem formação superior gratuita e alinhada às demandas regionais.
A seleção é realizada por meio de análise do histórico escolar, conforme previsto no edital. Todo o processo é gratuito e feito de forma on-line. O edital, o cronograma completo e as orientações para inscrição estão disponíveis no Portal do IFRO. Mais informações e inscrições: selecao.ifro.edu.br/unificado
