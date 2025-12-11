Biblioteca Francisco Meirelles e Centro de Artes e Cultura Jorge Andrade realizam cantata de Natal nesta sexta-feira (12)

Publicada em 11/12/2025 às 16h29
Em mais uma ação da Prefeitura de Porto Velho para evidenciar o espírito do Natal e criar memórias afetivas, a Biblioteca Municipal Francisco Meirelles também preparou uma cantata natalina que promete muita emoção e alegria ao público que prestigiar o evento.
Com o tema Cantando o Natal na Biblioteca, a cantata acontece nesta sexta-feira (12), às 19h, na própria sede da Francisco Meirelles, localizada à rua José do Patrocínio, nº 200, no Centro da cidade.
O evento festivo conta com a parceria do Centro Municipal de Arte e Cultura (CMACE) Escolar Jorge Andrade.
Carlos Augusto disse que o evento é aberto ao público e promete ser um momento de alegria e celebração
Entre as atrações, haverá a apresentação do Coral Jorge Andrade, Orquestra de Cordas Madeira-Mamoré, alunos de musicalização infantil e de adultos, Banda Musical Maestro Rogério Nunes, e Banda Notas de Andrade.
“O evento é aberto ao público e promete ser um momento de alegria e celebração do espírito natalino, com música, arte, muita diversão e inspiração para toda a família”, afirmou o diretor da biblioteca, Carlos Augusto.
Ele ainda destacou que todos os artistas são alunos e professores do CMACE Jorge Andrade. Também agrade o apoio é da Secretaria Municipal de Educação e do prefeito Léo Moraes para a realização da cantata.
