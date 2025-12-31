Um dos momentos mais marcantes de 2025: o maior bolo já visto em Porto Velho

Publicada em 31/12/2025 às 10h59
No último dia do ano, é impossível não lembrar de um momento que entrou para a memória afetiva da cidade. Um dos episódios mais marcantes de 2025 aconteceu no dia 2 de outubro, durante a comemoração dos 111 anos de Porto Velho, quando a capital viveu uma cena inédita: a distribuição do maior bolo já feito na região Norte.
O bolo, de doce de leite, foi servido gratuitamente à população e reuniu cerca de 30 mil pessoas no coração da cidade, em frente ao Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho. Famílias inteiras, crianças, idosos e amigos celebraram juntos mais de um século de história.
A preparação mobilizou mais de 60 pessoas, entre alunos, professores e chefs do Senac, com apoio do Sistema S e de empresas parceiras como Arasuper, Irmãos Gonçalves, Meta 21 e Sindpan. Os números também impressionaram:
Ingredientes utilizados no bolo de 111 metros:
• 7.050 ovos (235 cartelas)
• 350 kg de farinha de trigo
• 300 kg de açúcar
• 600 kg de recheio
• 600 kg de chantilly
• 20 kg de fermento químico
A distribuição das fatias, mesmo com milhares de pessoas presentes, ocorreu de forma organizada e sem tumulto, reforçando o planejamento e o trabalho integrado das equipes.
Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, mais do que um recorde, o bolo gigante se tornou símbolo de união e orgulho local. “Esse foi um momento lindo, que ficará para sempre na memória da população; no ano que vem, a festa será ainda mais linda”.
RUMO À VIRADA
Com o encerramento de um ano marcado por grandes celebrações, Porto Velho agora se volta para o Viradão do Béra, que promete ser o maior réveillon já realizado no município. A festa acontece no dia 31 de dezembro, na Avenida Farquhar, em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com mais de dez horas de programação musical, incluindo atrações regionais e show nacional com Tierry, e uma queima de fogos prevista entre oito e dez minutos.
Assim como nas comemorações dos 111 anos, o Réveillon contará com operação integrada de segurança, mobilidade, limpeza, iluminação e inclusão, garantindo organização, acessibilidade e participação popular. O Viradão do Béra celebra a chegada de 2026 reforçando a ocupação dos espaços públicos e valorizando a cultura da cidade.
