UBS fecham no Ano-Novo: UPAs e policlínicas seguem abertas; atendimentos da Atenção Básica retornam no dia 2 de janeiro

Publicada em 30/12/2025 às 11h14
A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informa que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Porto Velho estarão fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, em razão do feriado de Ano-Novo.
Durante esse período, a população contará normalmente com os atendimentos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que funcionam 24 horas, além das Policlínicas Ana Adelaide e José Adelino, que permanecerão abertas para casos de urgência e emergência.
De acordo com a secretária adjunta da Semusa, Mariana Prado, a organização do funcionamento busca garantir assistência contínua.
“Mesmo com o fechamento temporário das Unidades Básicas de Saúde, a população não ficará sem atendimento. As UPAs e as policlínicas Ana Adelaide e José Adelino seguem funcionando normalmente para acolher os casos de urgência e emergência”.
Os atendimentos nas UBS serão retomados no dia 2 de janeiro, das 7h às 19h, restabelecendo plenamente os serviços da Atenção Básica.
O Corujão da Saúde, que oferece atendimento em horário estendido, também não funcionará nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, retornando às atividades no dia 2.
Mariana Prado reforça que a população deve buscar o serviço de acordo com a necessidade. “Em situações de urgência, os usuários devem procurar diretamente as UPAs ou as policlínicas que estarão abertas. Já os atendimentos de rotina voltam a ser realizados nas UBS a partir do dia 2”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!