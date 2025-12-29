Tribunal de Contas de Rondônia decreta luto oficial pelo falecimento do Conselheiro Valdivino Crispim de Souza

Publicada em 29/12/2025 às 08h20
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia decretou luto oficial por três dias, a contar desta segunda-feira, em razão do falecimento do Conselheiro Valdivino Crispim de Souza, ocorrido em 29 de dezembro de 2025, às 00:16h, no Hospital de Amor da Amazônia, em Porto Velho.
Membro do Tribunal de Contas, o Conselheiro Valdivino Crispim de Souza construiu uma trajetória marcada pela retidão, equilíbrio, compromisso com o interesse público e dedicação ao fortalecimento do controle externo, deixando um legado de respeito institucional e serviços relevantes prestados à sociedade rondoniense.
Como forma de homenagem, durante o período de luto oficial, as bandeiras no Tribunal de Contas permanecerão hasteadas a meio mastro.
O Tribunal informa ainda que a cerimônia fúnebre ocorrerá a partir das 9 horas, na data de hoje, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, onde autoridades, servidores, familiares e a sociedade poderão prestar as últimas homenagens.
Neste momento de profunda dor, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia manifesta sua solidariedade aos familiares, servidores e equipe do Gabinete, bem como aos amigos, rogando a Deus que conceda conforto, força e serenidade a todos.
