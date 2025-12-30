Transporte coletivo gratuito será oferecido a partir das 18h do último dia de dezembro

Publicada em 30/12/2025 às 15h48
A Prefeitura de Porto Velho disponibilizará no dia 31 de dezembro, a partir das 18h, linhas de ônibus sem a cobrança de passagem, com rotas normais. Porém, é importante que a população que irá utilizar o transporte público para acompanhar o reveillon no Viradão do Bera, fique atenta às linhas e aos horários de término da rota.
Linhas normais e estendidas
A frota total seguirá até o horário de meia-noite, enquanto as principais linhas, com maior fluxo de passageiros, terão horário estendido no entorno do evento, entre 1h e 2h da madrugada. Neste caso, cada linha terá o acréscimo de duas viagens na madrugada, uma por volta de 1h da madrugada e a outra uma hora depois. As linhas com horário estendido serão:
Linha 110 – São Francisco:
Linha 111 – Ulisses Guimarães via Tancredo Neves
Linha 116 – Esperança da Comunidade
Linha 117 – Guajará
Linha 214 - Cohab Floresta
Linha 215 - Norte Sul
Linha 114 – Orgulho do Madeira
Comentários
Seja o primeiro a comentar!