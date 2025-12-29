Trânsito mais seguro e humano é tema de ação educativa no Espaço Alternativo, em Porto Velho

Publicada em 29/12/2025 às 11h49
O governo de Rondônia realizou, no sábado (27), uma ação educativa no Espaço Alternativo, em Porto Velho, com foco na conscientização e na promoção de um trânsito mais seguro e humano. A iniciativa, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) integra a campanha “Calma, Vai de Boa”, que neste mês trabalha o tema “Hora de acalmar e refletir”.
A programação, coordenada pela Escola Pública de Trânsito (EPT), reuniu atividades de Pit Stop educativo e ações lúdicas voltadas a diferentes públicos. As mobilizações ocorreram em um dos locais de maior fluxo de pessoas da Capital, levando orientações diretas a motoristas, motociclistas, pedestres e crianças, de forma interativa e acessível.
Durante o Pit Stop, equipes do Detran-RO abordaram condutores e pedestres para reforçar práticas essenciais de segurança no trânsito, como o respeito aos limites de velocidade, o uso do cinto de segurança, do capacete e dos sistemas de retenção infantil. Também foram distribuídos folders educativos e bafômetros descartáveis, além de orientações específicas sobre a travessia segura na faixa de pedestres, tema destacado ao longo de toda a ação.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a realização de ações educativas contínuas são fundamentais. “A educação no trânsito é um investimento direto na preservação de vidas. Quando o estado se aproxima da população com orientações claras e ações educativas, conseguimos reduzir acidentes e promover mais respeito entre todos que utilizam as vias.”
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou o caráter preventivo da iniciativa. “Essas ações de Pit Stop permitem um contato direto com motoristas e motociclistas, levando informação no momento certo. Nosso objetivo é despertar a consciência para atitudes simples que salvam vidas, especialmente em locais e horários de grande circulação”, explicou.
ADULTOS E CRIANÇAS
As atividades lúdicas chamaram a atenção do público infantil e das famílias que frequentavam o espaço. As crianças participaram de jogos educativos, como dominó do trânsito, jogo da memória, sequência lógica, tabuleiro educativo e pintura de desenhos temáticos, reforçando desde cedo a importância do respeito às regras de trânsito.
O diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Mohamad, enfatizou que a formação de cidadãos conscientes começa na infância. “Quando trabalhamos a educação para o trânsito de forma lúdica, a criança aprende brincando e se torna multiplicadora dessas boas práticas dentro de casa e na sociedade”, pontuou.
Durante a ação, o médico Bruno Lobo, de 50 anos, também evidenciou os impactos positivos da iniciativa para a saúde pública. “Uma das principais causas de sobrecarga nos prontos-socorros, especialmente no Hospital João Paulo II, são os acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motocicletas. Quanto maior a conscientização, menor o número de acidentes, o que reflete diretamente na melhoria do sistema de saúde.”
O médico também elogiou as orientações sobre a travessia na faixa de pedestres. “Considero essa ação muito positiva, ainda mais em um horário de grande fluxo de pessoas. Ter alguém orientando garante mais segurança aos pedestres”, avaliou.
As ações educativas de trânsito seguem sendo realizadas em todo o estado, reforçando o compromisso do governo de Rondônia com um trânsito mais seguro, humano e responsável para todos.
