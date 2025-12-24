Sorteio do Nota Legal distribui R$ 500 mil em prêmios e reúne população no Parque da Cidade

Publicada em 24/12/2025 às 08h34
O governo de Rondônia realizou, na segunda-feira (22), o Sorteio Especial de Natal do programa Nota Legal Rondoniense, em um evento marcado pela participação da população no Parque da Cidade, em Porto Velho. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), distribuiu R$ 500 mil em prêmios e reforçou a importância da cidadania fiscal como instrumento de transformação social.
Ao todo, 50 contribuintes cadastrados no programa foram contemplados com prêmios nos valores de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil. Além do sorteio principal, a programação contou com sorteio de brindes do Nota Legal e de cinco aparelhos celulares doados pela Receita Federal.
Durante o evento, o secretário adjunto da Sefin, Franco Maegaki Ono, ressaltou o alcance social da iniciativa. “O Nota Legal é um programa que une educação fiscal, cidadania e benefícios diretos à população. Cada CPF na nota representa mais transparência e mais recursos retornando em forma de políticas públicas”, ressaltou.
A gerente de Educação Fiscal da Sefin, Débora Rahal, também destacou o envolvimento popular. “A presença das famílias, das entidades sociais e dos participantes demonstra que o programa está cada vez mais próximo das pessoas. Nosso objetivo é fortalecer essa cultura ao longo de todo o ano, especialmente com ações educativas e inclusivas”.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL E INCLUSIVA
O Sorteio Especial de Natal contou com apresentações culturais da Associação Pestalozzi de Porto Velho, da Associação de Pais e Amigos do Autista do Estado de Rondônia (AMA) e da Associação Cristã de Apoio Integral (CADI), reforçando o caráter social e inclusivo do evento.
O contribuinte pode participar do Nota Legal Rondoniense durante todo o ano, basta baixar o SefinApp, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal no momento das compras e validar a participação no aplicativo. Além do sorteio especial realizado anualmente, os participantes do programa também concorrem a sorteios trimestrais e a prêmios instantâneos por meio das raspadinhas.
CONFIRA A LISTA DE GANHADORES:
Categoria R$ 5 mil
Izabele Rodrigues Alves da Gama;
Luciano Alex da Cruz Cereijido;
Jose Pedro Neto;
Valmir Ardaia de Souza;
Sávio Sormany Santos de Oliveira;
Marcela Batista Pereira;
Edna Raimunda Vieira da Silva;
Adrieli Lopes dos Anjos;
Juarez;
Oséias Candido Rodrigues;
Diana Garcia do Nascimento;
Eduardo Mesquita Feitosa;
Evamarcia Pereira Cirqueira;
Daianny da Silva Oliveira Farias;
Maria Conceição dos Santos Rosset;
Vanesa Clemente Portel;
Valério Souza Silva;
Thiago de Castro Pereira;
Letícia Cristina Silva Souza;
Antônio da Cruz Feitoza Silva;
Categoria R$ 10 mil
Carlos Almeida;
Juliana Cardoso de Azevedo;
Maiara Azevedo da Silva de Lima;
Erika Alves da Silva;
Alice Cristina Souza Lacerda Melo de Souza;
Aluizio da Silva Oliveira;
Juliano Fernandes de Souza;
Luiz Rubens Ortiz Milan;
Milena Silva Alencar;
Jéfferson Castro dos Santos;
Vanessa Farias Ramos;
Leticia Souza Costa;
Isabelly Barrozo Lopes;
Rosangela de Souza Saraiva;
Surcina Batista Jeronimo;
Categoria R$ 15 mil
Merieny;
Aline Calistro da Silva Jordão;
Neucivaldo Ronconi;
Andressa Genario de Aquino;
Claudia Fernanda de Jesus Francesconi;
Rodrigo Carlos da Silva Santos;
Marta Querdes Farias;
Daiane da Silva Valim;
Elaine Beckhauser Leite;
Marcelo Valentin Adami;
Categoria R$ 20 mil
Joel;
Chicoepab Surui Dias;
Janaina Lopes Rocha;
Lívia Mendes de Lima;
Elza Oliveira de Souza;
