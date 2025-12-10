Sorteio de Natal do Nota Legal acontece dia 22 de dezembro, em Porto Velho, com R$ 500 mil em prêmios

Publicada em 10/12/2025 às 10h05
A expectativa é grande para o sorteio de R$500 mil do programa Nota Legal Rondoniense, que será realizado no dia 22 de dezembro, no Parque da Cidade, em Porto Velho. Ao todo, 50 rondonienses serão premiados e terão a chance de começar 2026 com o pé direito e dinheiro no bolso. O sorteio de Natal é promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), e inicia às 17h, com a distribuição de prêmios nos valores de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil.
Além do sorteio especial, o mês de dezembro conta com as “raspadinhas turbinadas”, que oferecem prêmios instantâneos de R$ 50 a R$ 500, ampliando ainda mais as chances de quem participa do programa.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Nota Legal aproxima o governo da população, incentiva a emissão da nota fiscal e devolve benefícios reais aos rondonienses. “É uma política pública que valoriza quem contribui para o desenvolvimento do nosso estado”, salientou.
COMO PARTICIPAR DO SORTEIO DE NATAL
Para concorrer, o cidadão deve:
Baixar o SefinApp;
Solicitar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) na nota ao realizar compras;
Acessar o aplicativo e validar a participação no sorteio;
Cada compra a partir de R$50, com a nota fiscal emitida no CPF, gera bilhetes eletrônicos no sistema — quanto mais notas cadastradas, maiores as chances de ganhar.
A gerente do Grupo de Educação Fiscal, Débora Rahal, destacou que pedir a nota fiscal com CPF é uma das ações mais simples e ao mesmo tempo mais importantes de educação fiscal no dia a dia. “Quando o cidadão solicita a nota, ele não está apenas garantindo participação no sorteio. Ele está praticando conceitos essenciais: acompanhando como os tributos são arrecadados, compreendendo o destino desses recursos e fortalecendo a transparência nas relações de consumo. As notas emitidas entre outubro e dezembro já estão concorrendo, e cada pedido de nota é uma oportunidade real de ampliar a consciência fiscal e incentivar a participação social.”
Ao longo de 2025, o programa Nota Legal Rondoniense realizou três sorteios trimestrais, distribuindo R$200 mil para 16 contribuintes, reforçando o compromisso do governo de Rondônia com a educação fiscal e o retorno direto à população.
