SINDSEF-RO Faz Importante Reunião com a Deputada Silvia Cristina para buscar Agilidade no Enquadramento NA/NI

Publicada em 17/12/2025 às 08h20
O presidente Almir José e o Dr. Elton Assis, do escritório Fonseca e Assis, se reuniram com a Deputada Federal Silvia Cristina (PP/RO) para destravar pautas cruciais para os servidores de Rondônia.
Brasília – Em mais uma ação estratégica na capital federal, o Presidente do Sindsef-RO, Almir José, esteve no Congresso Nacional, acompanhado do Dr. Elton Assis, do escritório de advocacia Fonseca e Assis, para buscar apoio nas principais demandas da categoria. O encontro foi realizado no gabinete da deputada federal Silvia Cristina (PP/RO), que se mostrou parceira da luta dos servidores.
Dedicação Exclusiva e Lentidão no Enquadramento NA para NI
Um importante pauta levada à parlamentar foi a lentidão nos processos de enquadramento dos servidores de Nível Auxiliar (NA) para Nível Intermediário (NI), não está mais em questão a legalidade do direito e sim a morosidade em que estão saindo as portarias.
“Estamos aqui, no gabinete da Deputada Silvia Cristina (PP/RO), para que possamos nos unir e buscar agendas aqui em Brasília, visando abrir portas que darão oportunidades de buscar os direitos dos servidores públicos de Rondônia”, expressou o presidente do Sindsef/RO, Almir José, reafirmando o compromisso da entidade em buscar apoio federal para as pautas da categoria.
O Sindsef-RO representado pelo Dr. Elton Assis participará de uma reunião na secretaria de Relações e Trabalho, nesta quarta-feira (17.12) para discutir a Dedicação Exclusiva dos professores.
Vários temos foram abordados inclusive a Dedicação Exclusiva dos Professores, “Já apresentamos uma nota Técnica junto ao MGI e vamos cobrar que seja analisada demonstrando a legalidade dos professores transpostos receberem a Dedicação Exclusiva independente da permanência de cinco anos no cargo”_ afirmou o Dr. Elton Assis.
Silvia Cristina Garante Apoio e Intervenção
A deputada federal Silvia Cristina (PP/RO) recebeu o presidente e o Dr. Elton Assis, e reconheceu a urgência dos pedidos apresentados.
_”Eu estou recebendo aqui o meu amigo Almir, presidente do Sindsef, e Dr. Elton Assis, do Fonseca e Assis, tratando de pautas importantes: o reenquadramento dos servidores que saíram do NA para o NI, que está lento, Progressão dos Professores Pioneiros e também o tema da Dedicação Exclusiva dos professores,”_ declarou a deputada.
A parlamentar garantiu que fará gestão junto ao Governo e que vai “entrar em campo” para que os temas sejam resolvidos o mais rápido possível, visando que os servidores tenham seus direitos assegurados.
O Sindsef-RO reforça a importância da articulação em Brasília e continua trabalhando incansavelmente para garantir celeridade e justiça nas demandas dos seus filiados.
