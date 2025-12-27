Semtran inicia intervenções no entorno do prédio do relógio para o “Viradão do Béra”

Publicada em 27/12/2025 às 11h12
A Secretaria Municipal de Segurança, Mobilidade e Transportes (Semtran) iniciou nesta sexta-feira (26) as interdições necessárias para a realização do “Viradão do Béra”, evento de Réveillon que ocorre no próximo dia 31 em frente ao complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
“As alterações planejadas abrangem o transporte coletivo e a circulação de veículos na avenida Farquhar, com desvios em três pontos específicos próximos ao prédio do relógio, em três fases distintas, visando a segurança de condutores e pedestres”, afirmou o secretário da Semtran, Iremar Lima.
Na primeira fase, haverá interdição parcial para montagem do palco no entorno do prédio do relógio. Durante esse período, os ônibus serão desviados temporariamente pela rua Renato Medeiros, voltando ao itinerário normal em seguida.
No dia 31, segunda fase da operação, a avenida Farquhar será interditada totalmente no cruzamento com a avenida Pinheiro Machado. Os veículos deverão seguir pela Pinheiro Machado, Presidente Dutra e Sete de Setembro. Quem trafegar pela avenida Rogério Weber também deverá acessar a Sete de Setembro, já que o entorno do prédio do relógio estará bloqueado.
No dia 1º de janeiro, o tráfego será restabelecido gradualmente, exceto no trecho onde seguirá a desmontagem da estrutura.
“A Prefeitura de Porto Velho, através da Semtran, emitirá uma portaria detalhando as restrições, incluindo a proibição de estacionamento em determinados locais durante o evento. A portaria também vai especificar os pontos de atuação dos vendedores ambulantes, conforme autorizado”, explicou o chefe de operações, Antônio Carlos Freiras.
Pontos de parada e transporte
O transporte coletivo terá paradas sinalizadas especialmente para o evento, e a empresa operadora já foi comunicada. Também serão definidos pontos específicos para embarque e desembarque de usuários de aplicativos.
Antônio Carlos reforçou que “o transporte coletivo manterá seus horários normais de operação, com previsão até a meia-noite. O serviço estará disponível tanto durante a noite quanto no dia seguinte, conforme os horários habituais e funcionará normalmente para quem precisar retornar para casa”.
Informações complementares serão divulgadas pela Semtran durante o período de interdições. Sobre os vendedores ambulantes, o procedimento seguirá o mesmo modelo adotado nas comemorações do aniversário da cidade.
Texto: Augusto José
