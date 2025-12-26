Semtran ajusta frota de ônibus durante recesso escolar e universitário; algumas linhas terão redução temporária na frota

Publicada em 26/12/2025 às 08h47
A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) informa que, em razão do recesso escolar e universitário, algumas linhas do transporte coletivo urbano terão redução temporária na frota. A medida tem como objetivo adequar a operação à menor demanda registrada neste período, garantindo a sustentabilidade do sistema de transporte público.
As linhas com ajuste na frota são:
110 – São Francisco
111 – Ulisses via Tancredo Neves
116 – Esperança da Comunidade via Cristal do Calama
117 – Guajará
211 – Campus UNIR
214 – Cohab
215 – Norte Sul
As linhas Universitárias I, II e III permanecerão suspensas até o dia 25 de janeiro de 2026, com retorno normal das operações previsto para segunda-feira, 26 de janeiro de 2026.
A programação especial de férias seguirá em vigor até o dia 9 de fevereiro de 2026. Os quadros de horários detalhados das linhas estarão disponíveis para consulta no portal oficial da Semtran ao longo desta semana.
A Prefeitura de Porto Velho reforça que os ajustes são temporários e acompanham o calendário escolar, garantindo a retomada gradual dos serviços conforme o aumento da demanda.
Texto:
Comentários
Seja o primeiro a comentar!