Semias comemora avanços em inclusão e assistência social em Porto Velho no ano de 2025

Publicada em 30/12/2025 às 10h28
A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), por meio do Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos, completou cinco meses de atuação com avanços concretos na promoção da inclusão e da acessibilidade. Entre as principais ações estão a criação de espaços para PCDs em todos os eventos de grande porte do município, o lançamento da Cartilha Municipal de Adaptações Razoáveis do Empregador durante o Feirão do Emprego, Criação do Comitê Municipal para Adesão ao Plano Nacional Viver sem Limite para obtenção de recursos para as pessoas com deficiências, que também tem estruturado o plano municipal de inclusão, nunca antes desenvolvido em Porto Velho.
Entre os destaques do ano estão:
• Casamento Comunitário: oficializou gratuitamente a união civil de quase 70 casais, em parceria com a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça, promovendo dignidade e inclusão social;
• Projeto Inclusão em Movimento: parceria com o INSS para antecipação de 300 perícias para crianças com deficiências da rede municipal de ensino para concessão do BPC;
• Projeto “Cidadania em Movimento”: 12 edições levaram serviços de saúde, emissão de documentos, atendimento social e orientação jurídica a bairros e distritos da capital, atendendo a mais de 5 mil cidadãos;
• CRAS Dona Cotinha e CRAS Fernando Rocha: ampliação e reformas de unidades de referência da assistência social, garantindo atendimento a milhares de famílias;
• Terceirização do Lar do Bebê para o NACC: melhoria na gestão e qualidade do atendimento a crianças em situação de acolhimento institucional;
• Dia do Brincar: evento recreativo e educativo para crianças e famílias nos bairros, promovendo cidadania, inclusão e fortalecimento de vínculos familiares;
• Comitê Pessoa em Situação de Rua: criação de grupo interinstitucional para estruturar políticas de acolhimento, saúde, habitação e inclusão produtiva;
• Centro de Convivência do Idoso (CCI): ventilação do espaço, alfabetização para idosos, ações de lazer, cultura e educação para a população idosa, com eventos, oficinas e atividades físicas.
Para o prefeito Léo Moraes, os resultados refletem uma gestão comprometida com a inclusão como prioridade: “A inclusão precisa sair do discurso e se transformar em ação. Nosso compromisso é garantir que as pessoas com deficiência sejam vistas, ouvidas e respeitadas em todas as políticas públicas. Quando a cidade se torna acessível para quem mais precisa, ela se torna melhor para todos”.
As ações desenvolvidas também incluem a construção do Plano Municipal de Inclusão e investimentos em formação, eventos acessíveis e conscientização, reafirmando o compromisso de Porto Velho com uma cidade mais justa, acessível e humana.
Em 2025, a Semias consolidou um modelo de gestão que aproxima os serviços públicos da população, garantindo direitos, dignidade e cidadania para todos os portovelhenses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!