Semagric participa de oficina sobre boas práticas no manejo das seringueiras

Publicada em 06/12/2025 às 10h53
A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) participou ativamente da Oficina de Boas Práticas de Manejo da Seringueira e Produção da Borracha, realizada entre 2 e 4 de dezembro no Centro de Formação Kanindé, na Estrada da Areia Branca. O evento reuniu extrativistas de várias regiões do estado e contou com parceria da Kanindé Etnoambiental, Organização dos Seringueiros de Rondônia, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e Ministério Público Federal (MPF).
Durante as atividades, os participantes receberam orientações práticas sobre manejo seguro do terçado e da roçadeira, identificação das árvores aptas para sangria e protocolos atualizados de coleta e processamento do látex. A Semagric contribuiu com uma apresentação sobre meliponicultura, conduzida pelo gerente de Assistência Técnica, Roseval Guzo, que destacou a importância das abelhas sem ferrão para a saúde dos seringais. “Quando fortalecemos quem vive da floresta, protegemos a própria floresta. Esse é o compromisso da Semagric”, afirmou.
O secretário da Semagric Rodrigo Ribeiro, reforçou a importância da presença do município na capacitação. “A floresta só continua de pé quando quem vive dela recebe apoio técnico e reconhecimento. A borracha faz parte da nossa história. Estar aqui é valorizar o extrativista e manter viva essa tradição amazônica”, declarou.
A historiadora e fundadora da Kanindé, Neidinha Suruí, ressaltou o significado cultural da iniciativa. “A borracha não é só economia, é memória. E este encontro resgata essa história”, disse.
O secretário Vinicius Miguel destacou o potencial econômico da cadeia. “Rondônia tem condições de se tornar referência em látex de qualidade. Tudo começa com capacitação”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!