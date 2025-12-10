Semáforo da 25 de Agosto com a Corumbiara segue aguardando manutenção e Comtran reforça pedido de atenção aos condutores

Por ASSESSORIA
Publicada em 10/12/2025 às 09h30
Publicada em 10/12/2025 às 09h30
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da COMTRAN – Coordenadoria Municipal de Trânsito, informa que o semáforo localizado no cruzamento da Avenida 25 de Agosto com a Rua Corumbiara ainda não voltou a funcionar.
A empresa responsável pela manutenção já foi acionada pelo município e o reparo deve ocorrer em breve. Até lá, a COMTRAN pede a compreensão dos condutores e reforça a necessidade de atenção redobrada à sinalização existente, lembrando que a preferencial é da Avenida 25 de Agosto.
O órgão destaca que o respeito às normas de trânsito é fundamental para garantir a segurança de todos enquanto o equipamento é restabelecido.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!