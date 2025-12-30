SEMA apresenta balanço 2025 com avanços em proteção animal, prevenção ambiental e educação ecológica

Publicada em 30/12/2025 às 16h02
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) encerra 2025 com um conjunto de ações que fortaleceram a política ambiental em Porto Velho. O balanço reúne iniciativas que contribuíram para a preservação dos recursos naturais, a proteção animal, a prevenção de riscos urbanos e o envolvimento da comunidade em práticas sustentáveis.
Proteção animal
Um dos marcos do ano foi a inauguração da primeira Clínica de Bem-Estar Animal pública de Rondônia, ampliando o acesso da população a atendimentos veterinários. A Sema também intensificou ações de combate ao abandono de animais, com fiscalização, orientações e canais de denúncia ativos.
O município registrou redução de 85% nos focos de queimadas em 2025, resultado do monitoramento contínuo, fiscalização e ações educativas. A Sema também avançou na arborização urbana, incluindo ação inédita de plantio no Baixo Madeira, com foco em áreas estratégicas para melhoria do microclima e ampliação de sombreamento.
Ações comunitárias e biodiversidade
A secretaria promoveu iniciativas de engajamento, como o projeto “Foliões viram árvores”, que resultou no plantio de aproximadamente duas mil mudas com participação comunitária. A observação de animais silvestres em áreas urbanas, como o tamanduá-bandeira no Parque Circuito, reforçou ações educativas sobre convivência segura e proteção da fauna.
Prevenção urbana e recuperação ambiental
Antes do período chuvoso, equipes atuaram na limpeza e desobstrução de vias, reduzindo riscos de alagamentos. A Sema também executou ações de recuperação ambiental em áreas sensíveis, como o Canal Santa Bárbara, contribuindo para preservação hídrica e valorização de áreas públicas.
Parcerias firmadas com o setor privado ampliaram a destinação adequada de resíduos plásticos. No eixo educativo, o projeto “Leitura que Transforma” promoveu atividades voltadas à consciência ambiental para crianças e adolescentes, inclusive em unidades de saúde e espaços de acolhimento.
Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinicius Miguel, o balanço demonstra a consolidação de uma política ambiental estruturada. “As ações realizadas ao longo de 2025 apresentam resultados diretos na proteção animal, na redução das queimadas, na recuperação ambiental e na educação. Este conjunto cria bases mais sólidas para o trabalho dos próximos anos”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!