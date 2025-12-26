SEBRAE-RO amplia presença institucional e fortalece estratégias de comunicação em Rondônia em 2025

Publicada em 26/12/2025 às 08h42
O ano foi marcado por produção estratégica de conteúdo, maior visibilidade na mídia e divulgação qualificada das ações que impulsionaram o empreendedorismo no estado
O Sebrae em Rondônia consolidou um dos anos mais robustos em termos de visibilidade institucional, produção jornalística e fortalecimento da comunicação estratégica. A cobertura realizada pela Agência Sebrae de Notícias de Rondônia destacou iniciativas estruturantes que impulsionaram o ambiente de negócios, promoveram inovação, valorizaram talentos e ampliaram o alcance das ações voltadas ao desenvolvimento econômico e social do estado.
Com presença constante na mídia, articulação com veículos de comunicação e produção de conteúdos qualificados, a instituição reforçou seu compromisso de informar, dialogar e aproximar empreendedores, parceiros e sociedade das políticas e programas que movimentaram o ecossistema rondoniense.
Logo no início do ano, o Sebrae reforçou seu papel orientador ao divulgar conteúdos sobre abertura de empresas e ao alertar empreendedores sobre prazos e requisitos para regularização no Simples Nacional.
A instituição também fortaleceu sua agenda de inclusão por meio da iniciativa Inclusão em Ação, realizada em parceria com o Congresso Rondoniense sobre Autismo (CORAU), que ampliou oportunidades para empreendedores neurodivergentes e ofereceu suporte às famílias envolvidas no processo de construção de autonomia econômica.
No eixo de comunicação e reconhecimento de boas práticas jornalísticas, o Sebrae deu continuidade às ações do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A abertura das inscrições, em abril, mobilizou profissionais de todo o estado e reforçou o compromisso da instituição com a valorização da produção jornalística que evidencia inovação, impacto social e histórias de sucesso no empreendedorismo. As etapas seguintes, realizadas entre junho e outubro, resultaram no fortalecimento da relação com a imprensa e na celebração dos trabalhos finalistas e vencedores da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, reafirmando a importância da cobertura qualificada para o desenvolvimento local.
Na economia criativa, o Prêmio Sebrae Amazônia de Música destacou três artistas rondonienses, fortalecendo a visibilidade da produção cultural do estado e estimulando o desenvolvimento de carreiras e oportunidades no setor musical. Esse movimento reforçou o compromisso do Sebrae com o apoio a segmentos emergentes que contribuem para a diversificação econômica e para a valorização da identidade amazônica.
Outro destaque foi a cobertura da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) 2025, que apresentou iniciativas de inovação social e tecnológica desenvolvidas em Rondônia. O evento reforçou o papel do ecossistema local na geração de soluções de impacto e demonstrou o alinhamento das ações do Sebrae com tendências globais de desenvolvimento sustentável, inclusão e uso de tecnologia para melhoria da qualidade de vida.
Em paralelo, o Sebrae ampliou sua presença digital e consolidou crescimento orgânico significativo de engajamento e seguidores nas redes sociais. A produção de conteúdo alinhada às necessidades reais dos empreendedores gerou maior engajamento, ampliou o alcance das campanhas institucionais e fortaleceu a percepção pública sobre o papel da instituição no apoio ao desenvolvimento econômico. Esse avanço digital contribuiu para tornar a comunicação mais acessível, inclusiva e próxima do cotidiano dos pequenos negócios.
Ao longo de 2025, o Sebrae também consolidou frentes institucionais de grande relevância, como comunicação, atendimento, crédito, relacionamento com conselhos e articulação regional, garantindo respostas ágeis, fortalecimento das redes de apoio e serviços mais acessíveis para os empreendedores.
Com os resultados alcançados, a instituição encerra 2025 com bases sólidas para ampliar suas entregas em 2026. O próximo ano deve avançar na consolidação do turismo sustentável, no fortalecimento das políticas públicas voltadas aos pequenos negócios, na expansão das iniciativas de inovação e inclusão e na continuidade das ações estratégicas que posicionam Rondônia como referência em empreendedorismo na Amazônia.
