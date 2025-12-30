Sebrae em Rondônia fortalece o empreendedorismo feminino e celebra força, protagonismo e inclusão em 2025

Publicada em 30/12/2025 às 08h20
Iniciativas em várias regiões do estado ampliam oportunidades, qualificação e reconhecimento para mulheres que empreendem
Em 2025, o Sebrae em Rondônia intensificou ações voltadas às mulheres empreendedoras, promovendo reconhecimento, qualificação e protagonismo em todo o estado. A atuação reforça o compromisso da instituição em apoiar igualdade de oportunidades, valorização de talentos e diversidade no ambiente de negócios.
A etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios mobilizou empreendedoras de diferentes setores, evidenciando histórias de mulheres que transformam ideias em negócios e geram impacto social e econômico. A premiação destacou iniciativas inovadoras, estimulou redes de apoio e inspirou novas jornadas no empreendedorismo feminino.
O programa Sebrae Delas encerrou seu ciclo 2025 com celebrações em várias cidades, incluindo Porto Velho, Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal, reunindo empreendedoras, parceiras e lideranças. Esses encontros fortaleceram vínculos comunitários, fomentaram redes colaborativas e ampliaram a visibilidade de casos de sucesso comandados por mulheres.
Na área do agronegócio, o Inova Agro Mulher 2025, realizado em Alta Floresta do Oeste, reforçou o protagonismo feminino no campo. O seminário reuniu produtoras rurais, especialistas e instituições parceiras para debater práticas sustentáveis, inovação, gestão e inclusão de mulheres no agronegócio regional, mostrando que o campo também é território de oportunidades para elas.
Durante a Rondônia Rural Show Internacional 2025, mulheres empreendedoras apoiadas pelo Sebrae ocuparam com destaque o auditório principal, evidenciando força, representatividade e crescente presença no cenário agroindustrial. A participação reforçou a importância da atuação feminina nas cadeias produtivas e na condução de transformações econômicas.
Com uma agenda robusta de reconhecimento, capacitação e celebração, o Sebrae em Rondônia reafirma seu compromisso com o empoderamento feminino, a igualdade de oportunidades e o fortalecimento dos pequenos negócios liderados por mulheres.
As iniciativas de 2025 mostram que empreender com propósito, talento e colaboração transforma realidades e que o Sebrae está ao lado de quem planta coragem e colhe resultados.
