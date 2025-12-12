Santa Luzia recebe anúncio de quase R$ 5 milhões em investimentos da deputada Gislaine Lebrinha

Publicada em 12/12/2025 às 08h10
Deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) (Foto: Assessoria Parlamentar)
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) esteve em Santa Luzia d’Oeste, onde acompanhou, ao lado do vereador Serli Matt, as demandas apresentadas pelo município. Durante a agenda, a parlamentar confirmou quase R$ 5 milhões em investimentos voltados para estradas vicinais, saúde e apoio à Apae.
Do total anunciado, R$ 3 milhões serão aplicados na recuperação das estradas do município. A área da saúde receberá R$ 800 mil, enquanto R$ 100 mil serão destinados à Apae para reforçar as atividades da instituição.
Segundo Lebrinha, os recursos fortalecem serviços essenciais e ampliam a capacidade de atendimento do município. “Esses investimentos atendem solicitações que recebemos da comunidade e do vereador Serli Matt. Estamos trabalhando para garantir que o município tenha condições de manter seus serviços e avançar na infraestrutura”, afirmou.
A deputada destacou ainda que os investimentos contribuem para a melhoria das condições de vida da população e reforçam o compromisso com o desenvolvimento da região.
Foto: Assessoria
Comentários
Seja o primeiro a comentar!