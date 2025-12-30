Saiu no Metrópoles: Marcos Rogério sinaliza candidatura ao governo de Rondônia em 2026 contrariando orientação de Bolsonaro

Publicada em 30/12/2025 às 11h09
A disputa pelo governo de Rondônia em 2026 começa a ser desenhada com a indicação de que o senador Marcos Rogério (PL-RO) pretende entrar na corrida eleitoral, movimento que altera o cenário projetado para o próximo pleito no estado. A decisão, segundo relatos, implica um confronto direto com o ex-governador Ivo Cassol (PP), nome que também é apontado como possível candidato ao comando do Palácio Rio Madeira.
Em articulações paralelas, o senador trabalha para definir a composição das chapas. Para a eleição ao Senado, a estratégia envolve o apoio ao deputado federal Fernando Máximo (União-RO). O parlamentar é citado como potencial candidato ao governo, mas, conforme apurações, estaria em negociação para integrar uma aliança com Marcos Rogério, ajustando os interesses das duas campanhas. A informação foi dada pelo jornalista Gustavo Zucchi, na coluna de Igor Gadelha, veiculada no jornal Metrópoles, de Brasília.
O reposicionamento do senador ocorre apesar de um pedido feito anteriormente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em novembro de 2024, Bolsonaro solicitou que Marcos Rogério priorizasse a reeleição ao Senado, como parte de um plano mais amplo da direita para ampliar sua presença na Casa. O argumento central era o papel constitucional do Senado na fiscalização do Supremo Tribunal Federal, incluindo a prerrogativa de analisar pedidos de impeachment de ministros da Corte.
Mesmo diante dessa orientação, interlocutores relatam que Marcos Rogério tem afirmado, em conversas reservadas, que sua candidatura ao governo estadual está definida. O movimento indica uma mudança de rota em relação às estratégias nacionais defendidas pelo ex-presidente e sinaliza um rearranjo das forças políticas em Rondônia para 2026.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!