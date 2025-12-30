Rolim de Moura registra baixo desemprego e avanço empresarial em 2025
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 30/12/2025 às 16h05
 Os indicadores de emprego colocaram Rolim de Moura entre os municípios com melhor desempenho do mercado de trabalho em Rondônia em 2025.

O município passou a registrar o quarto menor índice de desemprego do estado, reflexo direto da ampliação da atividade econômica e do aumento do número de empreendimentos em funcionamento.

O avanço do setor produtivo foi impulsionado pelo crescimento de 14,76% no total de empresas instaladas ao longo do ano, movimento que reforçou a posição da cidade como um dos principais polos econômicos da Zona da Mata.

A expansão empresarial ocorreu em paralelo ao aumento populacional, que já ultrapassa 62 mil habitantes, consolidando Rolim de Moura como centro regional de serviços, comércio e geração de renda.

Com a ampliação da base econômica, novas oportunidades de trabalho foram abertas e contribuíram para a redução do desemprego, ao mesmo tempo em que o município passou a atrair investidores e empreendedores interessados no ambiente local de negócios.

O crescimento registrado ao longo de 2025 reforça a centralidade de Rolim de Moura no desenvolvimento econômico da região.

