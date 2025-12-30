Réveillon de Porto Velho terá segurança reforçada e várias atrações

Publicada em 30/12/2025 às 14h30
A Prefeitura de Porto Velho está finalizando os preparativos para o Viradão do Béra, considerado o maior Réveillon já realizado na capital, que acontecerá no dia 31 de dezembro, em frente ao complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A programação começa a partir das 20h e terá a duração de mais de 10 horas de festa.
O evento, coordenado pela Fundação Cultural do Município (Funcultural), contará com programação diversificada, incluindo atrações regionais e show nacional do cantor Tierry, prometendo uma celebração inesquecível para a população e visitantes. O show de fogos terá duração estimada entre 8 e 10 minutos e promete emocionar o público.
Devido à grandiosidade e à expectativa de grande público, a Prefeitura estruturou uma operação integrada de segurança e serviços, envolvendo diversas secretarias municipais, forças de segurança e órgãos parceiros, com o objetivo de garantir segurança, acessibilidade e conforto para a população.
SUCESSO DO EVENTO
A estrutura contará com a atuação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), segurança privada, Secretaria Municipal de Segurança, Mobilidade e Transportes (Semtran), Conselho Tutelar e acompanhamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), considerando a realização em área de patrimônio histórico.
Além disso, diversas secretarias municipais atuam de forma conjunta na execução do evento, como a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), e ainda Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).
FESTA PARA TODOS
Toda a organização foi planejada para oferecer à população um Réveillon seguro e acessível, à altura da importância do evento e da expectativa do público.
O prefeito Léo Moraes destacou a importância do trabalho conjunto para o sucesso da festa. “Um evento dessa magnitude só é possível graças à atuação integrada de nossos parceiros, que garantem segurança, estrutura e atendimento de qualidade ao público.”
