Réveillon de Porto Velho será histórico com mais de 10 horas de festa; grande público deve prestigiar a chegada de 2026

Porto Velho se prepara para viver uma das maiores viradas de ano de sua história. Com uma programação extensa, diversificada e que atravessa a madrugada até o amanhecer, o Viradão do Bera promete reunir milhares de pessoas em uma celebração marcada por música, alegria, cultura popular e uma grande queima de fogos para marcar a chegada de 2026.
Com mais de 10 horas de programação, diversidade musical, artistas consagrados e valorização da cultura local, o Viradão do Bera deve movimentar a economia, o turismo e celebrando a virada do ano em um ambiente de festa, segurança e alegria para toda a família.
Vão se apresentar no palco: DJs, artistas locais consagrados e uma atração nacional de destaque, garantindo animação do início ao fim da noite.
Ritmos como samba, forró e música popular vão embalar o público em uma sequência de shows que atravessa a madrugada e mantém a energia até o amanhecer.
Um dos momentos mais aguardados será a solenidade oficial de virada do ano, marcada por uma queima de fogos que promete emocionar moradores e visitantes, simbolizando a chegada de um novo ciclo com esperança, alegria e renovação.
O espetáculo visual deve reunir milhares de pessoas em um mesmo espaço para celebrar a chegada do novo ano.
Logo após a virada, a festa continua com a atração nacional, o cantor Tierry sobe ao palco para comandar o público com seus sucessos, em um dos momentos mais aguardados do réveillon, consolidando o evento como um dos maiores já realizados na capital.
Com estrutura planejada, programação extensa e atrações para diferentes gostos, o evento deve movimentar a economia e o turismo e consolidar Porto Velho como palco de grandes celebrações. A expectativa é de uma noite marcada pela união, pela música e pela celebração coletiva da chegada de um novo ano. A programação e estrura é preparado pela Prefeitura de Porto Velho com apoio das demais secretarias.
“O nosso Viradão do Bera é muito mais do que uma festa. Será um momento para celebrar um ano de muitas conquistas e a esperança de que o ano que vem será com muitas vitórias. Preparamos um evento grandioso, pensado para toda a população, que movimenta a economia, fortalece o turismo e marca o início de um novo ano com alegria e segurança”, disse o prefeito Léo Moraes.
O show do artista Tierry será transmitido ao vivo pela prefeitura de Porto Velho por meio do Youtube, Instagram, Facebook, nos telões de lead espalhados no palco da festa e no meio do público. O evento poderá ser acompanhado pelo celular, tablet, notebook e computadores.
O QUE É O VIRADAO DO BERA ?
O nome nasce da junção de “Viradão”, variação popular de “Virada”, com uso do aumentativo para dar impacto e presença cultural, e “do Béra”, termo vindo de “beradeiro”, expressão mantida no vocabulário de Porto Velho ao longo do tempo. A combinação cria um nome sonoro, direto e ligado ao modo local de falar.
“Béra” concentra sentidos que representam a forma regional de encurtar palavras e criar novas expressões. Remete à origem ribeirinha, ao rio, à cidade e à identidade de quem vive nessas comunidades. O termo carrega pertencimento e reconhecimento coletivo.
No conjunto, “Viradão do Béra” no singular representa o sujeito da festa, o portovelhense que se coloca no centro, reconhece sua origem e se identifica com o evento.
PROGRAMAÇÃO:
19h30 – 20h12: Abertura – DJ Mário
20h13 – 20h55: Abertura – DJ Lacaia
21h00 – 22h30: Elly Lima
22h30 – 22h40: Troca de Banda – DJ Lacaia (10 min)
22h40 – 23h55: Samba +
23h55 – 00h20: Solenidade Oficial / Queima de Fogos
00h25 – 00h35: DJ Leylson (10 min)
00h40 – 02h00: Atração Nacional – Tierry
02h00 – 02h10: Troca de Banda – DJ Leylson (10 min)
02h15 – 02h50: Grêmio Recreativo Escola de Samba São João Batista
02h55 – 03h00: DJ Leylson (10 min)
03h10 – 04h10: Estação do Forró
04h15 – 04h25: Troca de Banda – DJ Leylson (10 min)
04h25 – 06h00: Juninho Ale
