Réveillon 2026 em Nova Mamoré terá shows musicais e esquema especial de segurança no Espaço Alternativo

Publicada em 29/12/2025 às 15h19
A chegada de 2026 em Nova Mamoré será marcada por uma programação festiva organizada pela Prefeitura Municipal, com apresentações musicais e medidas de segurança reforçadas no Espaço Alternativo, local escolhido para concentrar as celebrações de Ano-Novo no município. O evento está previsto para a noite de 31 de dezembro e será aberto à população e visitantes.
Para o entretenimento do público, foram confirmadas atrações musicais que irão se apresentar ao longo da noite. A programação inclui shows de Edneide Souza, Murilo Henrique, da dupla Júnior e Miguel e da Banda Moderação do Forró. A proposta, segundo a organização, é oferecer uma sequência de apresentações voltadas à confraternização e à celebração da virada do ano.
Paralelamente à agenda artística, a Prefeitura informou que o acesso ao espaço seguirá normas específicas estabelecidas para o evento. Entre as determinações, está a proibição da entrada com garrafas e copos de vidro, mesas e objetos cortantes ou perfurantes. Também foi definido que os ambulantes autorizados deverão comercializar bebidas exclusivamente em recipientes de plástico, sendo vedado o uso de embalagens de vidro.
A segurança será reforçada com revista pessoal e presença de policiamento durante todo o período da festa. As medidas adotadas estão amparadas pelo Decreto nº 7.952-GP-2024, que regulamenta regras para eventos públicos no município e estabelece critérios voltados à preservação da integridade física dos participantes.
A realização do Réveillon 2026 é da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré, dentro das ações institucionais promovidas sob o lema “Todo por Nova Mamoré”. A administração municipal orienta que o público colabore com as regras estabelecidas para garantir uma celebração organizada e segura.
