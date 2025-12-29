Réveillon 2026 em Espigão será realizado com apoio de Prefeitura, Câmara e empresas locais

Publicada em 29/12/2025 às 15h32
A virada do ano em Espigão D’Oeste já tem local, data e horário definidos. O Réveillon 2026 está programado para o dia 31 de dezembro, a partir das 22h, na Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot, com apresentações musicais previstas para marcar a chegada do novo ano. A realização do evento foi assegurada após a consolidação de uma parceria entre o Executivo Municipal, a Câmara de Vereadores e representantes da iniciativa privada.
Para que a programação fosse confirmada, recursos foram reunidos por meio da atuação conjunta da Prefeitura de Espigão D’Oeste, da Câmara Municipal e da Associação Comercial e Industrial de Espigão D’Oeste, além das empresas Globoaves, Grupo Cairu, Cresol e CrediSIS. A articulação permitiu que a celebração fosse organizada dentro de parâmetros de simplicidade e responsabilidade administrativa.
Ao longo do processo, a participação do Legislativo Municipal foi integrada às ações do Executivo, com o objetivo de atender à demanda da população por um evento público de fim de ano. A soma de esforços institucionais resultou no apoio à estrutura necessária para a realização da festa em espaço aberto e de acesso gratuito.
A iniciativa também envolve reflexos indiretos para o município, uma vez que a realização do Réveillon tende a gerar circulação de pessoas na área central e movimentação do comércio local durante o período. Espaços públicos passam a ser utilizados como ponto de encontro da comunidade na transição para 2026.
Com a programação confirmada, o Réveillon 2026 passa a integrar o calendário de eventos do município como uma ação construída a partir da cooperação entre poder público, entidades representativas e empresas instaladas em Espigão D’Oeste. A Prefeitura informou que o evento foi estruturado a partir desse arranjo coletivo, que possibilitou a viabilização financeira e logística da celebração.
