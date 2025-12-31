Reforma do Hospital Municipal garante qualidade e melhorias no atendimento a saúde da população
Por Assessoria
Publicada em 31/12/2025 às 08h38
Desde o início da gestão, o Hospital Municipal de Ji-Paraná vem sendo transformado com cuidado, responsabilidade e amor pelas pessoas. Cada reforma, cada equipamento, cada melhoria representa mais dignidade, mais conforto e mais segurança para quem precisa de atendimento.

Fila de exames zerada

Novos espaços e atendimentos implantados

Estrutura revitalizada e mais segura

Mais humanização no cuidado com as pessoas

É trabalho contínuo, compromisso com a vida e respeito com quem mais precisa.

Que este seja o reflexo de um compromisso que segue firme.

Que o próximo ano venha com ainda mais saúde, acolhimento e vida.

Porque quando a gente cuida de pessoas, a esperança se renova todos os dias.

