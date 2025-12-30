Rafa Kalimann pede paz após ter nome ligado a polêmica envolvendo Nattan

Publicada em 30/12/2025 às 10h35
A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann, de 32 anos, usou as redes sociais para se manifestar após ter seu nome associado a uma polêmica relacionada ao namorado, o cantor Nattan, de 27. O desabafo foi feito em uma publicação restrita aos “melhores amigos” do Instagram, em meio a ataques e comentários direcionados a ela.
Grávida da primeira filha do casal, Zuza, Rafa afirmou que o momento é especialmente sensível e que a exposição tem causado incômodo. Segundo ela, a repercussão ocorreu após internautas insinuarem conflitos entre Nattan e a ex-namorada do cantor, Layla Samylle, e associarem a situação à influenciadora.
No relato, Rafa disse que não tem qualquer envolvimento com o episódio e que se sentiu atingida por ter seu nome inserido em uma controvérsia justamente na reta final da gestação. Ela compartilhou ainda um comentário de internauta que sugeria problemas entre a ex-companheira do cantor e a atual relação, conteúdo que teria sido curtido e acabou alimentando especulações.
A apresentadora ressaltou que não existe conflito e afirmou que os ataques virtuais resultam em ofensas e acusações que, segundo ela, não correspondem à realidade. Rafa destacou que a situação tem gerado desgaste emocional em um período em que busca tranquilidade.
Ao encerrar o desabafo, Kalimann afirmou que decidiu se afastar temporariamente das redes sociais para cuidar de si e da bebê. Segundo ela, a prioridade agora é preservar a saúde emocional até a chegada da filha, prevista entre o fim deste ano e o início de 2026.
O relacionamento entre Rafa Kalimann e Nattan começou após o término do cantor com Layla Samylle, ocorrido em novembro de 2024. Desde então, o casal passou a dividir momentos da rotina nas redes sociais, agora reduzidos diante do cenário de exposição recente.
