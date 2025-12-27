Queima de fogos de oito minutos marcará a virada em Porto Velho

Publicada em 27/12/2025 às 11h24
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural, prepara a queima de fogos que marcará a chegada de 2026 durante o Réveillon “Viradão do Béra”, no próximo dia 31 de dezembro, em frente ao complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
Serão utilizados 2 mil kg de fogos, com duração aproximada de oito minutos. A queima, sem estampido, ocorrerá no estacionamento da Madeira-Mamoré, na área popularmente conhecida como Cai N’água, que ficará restrita à equipe técnica.
O presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, explicou que a execução seguirá os protocolos previstos. “A contratação foi realizada por ata de preços e a equipe responsável fará a montagem e operação conforme as normas de segurança estabelecidas”.
O show também apresentará efeitos em formatos de corações, estrelas e leques.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!