Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve - Meu sonho: nunca ir aos EUA

Publicada em 29/12/2025 às 09h15
Modéstia à parte, eu já conheço muitos países do mundo. Visitei, como turista, quase todos as nações vizinhas a nós, fui à Europa umas quatro vezes, visitei o Oriente Médio incluindo Israel, Jordânia e Palestina, mas nunca fui aos Estados Unidos. Aliás, eu sempre tive um sonho, assim como o ativista americano Martin Luther King: jamais em toda a minha vida ir visitar aquele país. Não gosto dos EUA nem da maioria de sua gente e das suas autoridades. Embora reconheça que não existe nação hoje no mundo que respeite tanto a democracia como os norte-americanos. Investimentos em Educação, em pesquisas e ciência têm sido uma constante na América do Norte. Mas a política externa desse país é uma desgraça baseada na ambição imperialista que sempre produziu guerras ao redor do mundo. Do Vietnã à Iugoslávia passando pela Europa, Ásia e Oriente Médio.
Muito antes do início do século passado que os governos estadunidenses, de um modo geral, sempre quiseram ser a “palmatória do mundo”, por isso exportaram guerras, intervenções, massacres, genocídios e assassinatos de cidadãos em vários países. Na Guerra da Coreia, por exemplo, os Estados Unidos mataram mais de três milhões de inocentes. No Vietnã fizeram outra carnificina com mais de 3,5 milhões de mortos. Esse amaldiçoado país da América do Norte sempre teve uma azeitada e moderna máquina de guerra só para matar gente em todos os continentes. E quem não se submeter à sua vontade paga um preço caro. Sem necessidade, durante a Segunda Guerra Mundial, e de forma covarde, lançaram duas bombas atômicas sobre um Japão já rendido, derrotado, vencido. Milhares de mortos. Hiroshima e Nagasaki: hoje são vergonhas do mundo dito civilizado.
No Oriente Médio, os imperialistas yankees impuseram o Estado de Israel em terras habitadas por palestinos e até hoje ajudam os judeus a produzirem massacres e genocídios de velhos, mulheres e crianças. Vejam Gaza! Na década de 1960 patrocinaram inúmeras ditaduras militares no continente americano, todas fiéis a Washington. E sobrou até para nós com a nossa ditadura militar sendo apoiada pelos malditos norte-americanos. A Guerra ao Terror foi outra farsa só para roubar o petróleo do Iraque. Mataram Saddam Hussein e se apossaram da riqueza do país invadido. O Iraque não tinha nem nunca teve armas de destruição em massa como fora alegado na época. Em apenas 23 anos, Bill Clinton, George W. Bush e Barak Obama, ex-presidentes dos EUA, invadiram 9 países muçulmanos, mataram onze milhões de cidadãos e nunca foram chamados de terroristas.
Foi por isso que Osama Bin Laden arquitetou com maestria o 11 de setembro de 2001. Essa data foi uma consequência da política externa dos EUA e não um ataque à toa. Por que os “terroristas” árabes não atacaram a Rússia, a China ou outro país? Os Estados Unidos sempre foram o câncer do planeta e se não existissem como nação, a paz e a harmonia certamente seriam uma constante no nosso mundo. Agora, eles querem invadir a Venezuela para roubar o país sul-americano. “A Venezuela é um país narcoterrorista”, dizem falsamente. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo da atualidade e não produz um grama sequer de cocaína ou de outra droga. Mas só se livra de ser atacada se China ou Rússia intervierem e ajudarem a defender os bolivarianos. Trump é o diabo em pessoa. Ele é muito pior do que Bolsonaro ou Hitler. Então, qual o prazer de se visitar uma porcaria de nação agressora como essa? Se me derem um visto, eu rasgo e jogo fora.
*Foi Professor em Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!