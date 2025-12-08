Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: Bolsonaro (ainda) não morreu!

Publicada em 08/12/2025 às 08h00
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi julgado, condenado e atualmente está onde sempre deveria: na cadeia. O STF o condenou a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de estado. Ele e seus cupinchas estão agora vendo o sol nascer quadrado. Mas se engana quem acha que o “Mito” da maioria dos brasileiros está totalmente fora de combate. O cidadão Jair Bolsonaro, que só poderá concorrer em eleições no Brasil a partir do ano 2060, pode até não ser mais uma ameaça, porém seus admiradores, bajuladores e seguidores são muitos e por isso, a sua nefasta ideologia pode perdurar entre nós por um bom tempo ainda. Conta uma lenda que o diabo teve cinco filhos: Hitler, Mussolini, Pinochet, Donald Trump e depois, no quinto, deu uma fraquejada e nasceu Bolsonaro. Assim, guiados pelo Satanás e por sua política assassina, muitos ainda serão fieis ao líder.
O bolsonarismo continuará, portanto, vivo dentre nós ainda por um bom tempo. Aquele seu irmão, a sua irmã, aquele seu filho, tio, primo, amigo, conhecido e até algum jornalista ou professor que se identificou com o Bolsonaro e defendeu ferrenhamente seus ideais pode emergir a qualquer momento como político e assim ressuscitar todo aquele festival de estupidez, de desrespeito ao ser humano e de atraso. Muitos políticos de hoje em dia, também, estão disputando o que resta do pensamento e da “massa falida” de Bolsonaro e do bolsonarismo. Há muitos políticos que são contra os pobres, contra comunistas, contra o conhecimento e a ciência. Fazem discursos acalorados e agressivos. E por isso, muitos deles, são aplaudidos e ovacionados. E muitos desses mesmos políticos vão ser eleitos em 2026. Propagar o mal, a vingança, o ódio, a morte, rende muitos votos.
Como pode um sujeito com uma vida medíocre, uma cultura tosca, com atitudes grosseiras, uma carreira militar totalmente desqualificada, uma contribuição parlamentar nula, linguajar chulo, inconsistência partidária, comentários impróprios à moral, com uma mentalidade fascista e ditatorial e uma total incompetência na diplomacia política influenciar o voto de tanta gente assim? Na verdade, ele não influenciou nada nem ninguém. Essas pessoas viam e ainda veem nele o seu próprio espelho refletido. Bolsonaro só despertou e fez emergir as qualidades ruins e bestiais que muita gente tem. Ou seja, apesar de tentar ter dado um golpe de estado, de zombar da pandemia, de imitar pessoas morrendo de Covid-19, de negar a vacina, de tripudiar do conhecimento e da ciência e de ser um negacionista, ele mantém muitos apoiadores pelo mal que representa.
Por isso, quem o apoia é porque ainda se identifica com o infeliz e com a sua tosca “visão” de mundo. Mas muitos políticos atuais já estão abandonando o barco bolsonarista. Político só quer voto e como o agora presidiário não poderá mais ser votado, é compreensível que boa parte da classe política não queira mais negócio com ele. Já ouvi muita gente dizer que tem vergonha de ter apoiado o malfeitor. Mas a influência maléfica do “grande imbecil” ainda vai fazer muito estrago na política nacional. Não acredito, hoje, em vitória da extrema-direita nas próximas eleições se ela insistir em dar apoio às ideias bolsonaristas. Não falta muito para o atual “Mito” ser varrido para o esgoto da História. Porém, daqui a 20 ou 30 anos deverá surgir um “novo idiota” para mobilizar as futuras massas ignaras. A cada geração, a História se repete no Brasil, nação de analfabetos políticos e de governantes vendidos. De direita e de esquerda!
*Foi Professor em Porto Velho.
